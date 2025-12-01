Acaba de llegar a Zara el abrigo para el frío más bonito de la temporada: en 2 colores por 22,95 euros

Una vez que Inditex ha terminado el Black Friday, todas las miradas están puestas en los special prices, donde marcas como Zara rebajan sus prendas más deseadas. Entre los artículos seleccionados destaca un anorak ideal para el frío, especialmente si tenemos en cuenta que el invierno aún no ha comenzado y que, en Galicia, las temperaturas ya han bajado.

Este anorak de Zara tenía un precio inicial de 39,95 euros, que todavía se mantiene en su versión negra. En color blanco y kaki cuenta con una rebaja del 42%, por lo que está a la venta por tan solo 22,95 euros. Una auténtica ganga considerando lo abrigado que es, además de ser resistente al agua, algo muy valorado en Galicia.

Anorak con capucha y water repellent

Este anorak acolchado de Zara es la prenda ideal para enfrentarte al frío con estilo y comodidad. Originalmente tenía un precio de 39,95 euros, pero tras una rebaja del 42%, ahora está disponible por tan solo 22,95 euros en los colores blanco y kaki, mientras que la versión negra mantiene su precio original.

Se trata de una prenda versátil que combina con todo y resulta perfecta para el día a día gracias a su diseño funcional y moderno. Combina con todo, ya sea que prefieras usar unos jeans o una falda, hasta un pantalón de vestir o, incluso, un chándal.

Anorak de Zara. Ref: 3046/223/712 Zara

El anorak está diseñado para ofrecer la protección que necesitas para sobrevivir a las bajas temperaturas propias del clima gallego. Su acolchado y aislamiento térmico garantizan el confort óptimo. En la web indican lo siguiente: "Comodidad dentro del rango de temperaturas específicas para baja actividad (7º) y actividad moderada (-22ºC)".

Además, cuenta con tejido water repellent, que repele el agua y ayuda a no mojarse con esos chaparrones repentinos que siempre nos sorprenden en Galicia. También es resistente al viento, por lo que es una prenda ideal para protegerte de los temporales de otoño e invierno.

El diseño incluye un cuello alto con capucha ajustable mediante cordones, que proporciona mayor cobertura y mantiene la cabeza y el cuello bien calentitos. Las mangas largas cuentan con puños interiores que impiden la entrada de aire frío, que en el Atlántico a veces puede ser muy helado.

Anorak Zara. Ref: 3046/223/712 Zara

Los bolsillos delanteros, con forro polar, son perfectos para mantener las manos resguardadas y bien calientes, y el cierre frontal con cremallera garantiza practicidad y facilidad al ponértelo y quitártelo. Así, la combinación de abrigo, capucha, resistencia al agua y versatilidad lo convierte en una maravilla para el día a día: cálido, práctico y muy bonito.

Como ves, este anorak de Zara es tu mejor opción de inversión en una prenda de ropa. Si quieres un abrigo que te proteja del frío y de la lluvia, y que además quede de maravilla para crear outfits increíbles, no dudes en hacerte con él. Las tallas van desde la XS hasta la XXL. No tardes, ¡porque están volando!