La gallega Claudia Jiang representará a Galicia en los Premios Nacionales de Jóvenes Diseñadores

La diseñadora gallega Claudia Jiang ha sido elegida para representar a Galicia en la final nacional de los Premios de Moda para Jóvenes Diseñadores con su colección Circus.

La creadora, alumna de la Escuela Superior de Diseño y Moda Goymar, participará hoy en la gala que se celebrará en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Su propuesta ya se impuso en el certamen autonómico celebrado en Ferrol, donde el jurado destacó su visión contemporánea y su enfoque creativo, que ponen en valor el talento emergente de la moda gallega.

La cita nacional alcanza este año su 39 edición y está impulsada por la Asociación Nacional de Jóvenes Diseñadores.