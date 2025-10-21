Zara vende la chaqueta más elegante y abrigada para el frío en Galicia: 29,99 euros tras un 39% de rebaja

Se ha hecho esperar, pero el frío comienza a hacerse notar en Galicia. Aunque las temperaturas aún no son demasiado bajas en comparación con otros años por estas fechas, los escaparates ya lucen las prendas más otoñales e invernales. Y lo mejor de todo: algunas de ellas cuentan con descuento.

Esto es lo que le ocurre a una cazadora de polipiel de Zara, que contaba con un precio de 49,99 euros y tras un descuento del 39% está a la venta por solo 29,99 euros. Sin duda, una oportunidad de renovar un básico en tu armario que te durará varias temporadas.

Chaqueta polipiel con cuello desmontable

Con la llegada del frío, también llega el momento de sacar del armario las prendas más abrigadas y estilosas de la temporada. Si quieres un cambio, una de las opciones más versátiles y funcionales que puedes encontrar ahora mismo es una chaqueta de polipiel de Zara, con cuello efecto pelo desmontable.

Confeccionada en 100% poliéster, esta chaqueta es la combinación perfecta de diseño, comodidad y tendencia, siendo perfecta para el día a día como para ocasiones más especiales. Y lo mejor de todo: está rebajada a 29,99 euros. Una absoluta ganga.

Chaqueta de Zara de polipiel. Ref: 4341/781/800 Zara

Su cuello solapa aporta un toque de calidez extra, pues cuenta con una aplicación de efecto pelo que puedes quitar y poner cuando quieras, ya sea en función del estilo que busques o del nivel de frío que haga.

¿Hace mucho frío por la mañana de camino al trabajo? Lleva el cuello puesto. ¿Un plan más relajado con temperaturas medias? Quítalo y consigue un look más casual.

Su diseño va mucho más allá: con una manga larga que acaba en puño, trabillas en los hombros, bolsillos de plastrón con solapa en la parte frontal la mar de prácticos y un bajo elástico que se ajusta al cuerpo, hace que la prenda sea toda una declaración de estilo.

Además, el cierre frontal combina cremallera y botones ocultos bajo una solapa, aumentando la protección contra el frío y viento, así como las bajas temperaturas gallegas.

Chaqueta de Zara. Ref: 4341/781/800 Zara

En cuanto a combinaciones, esta chaqueta es un acierto en tu armario. Puedes llevarla con unos vaqueros rectos y botas para un look urbano y cómodo. También queda perfecta sobre vestidos o faldas midi con botines, aportando un contraste muy chic.

Esta prenda no solo te protege del frío, sino que también "arregla" cualquier outfit. Por todo ello, esta chaqueta de Zara es una buena inversión para afrontar el otoño e invierno en Galicia. Su diseño, su cuello desmontable, su versatilidad y su precio rebajado, la convierten en una opción súper ideal.