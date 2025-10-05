Sun.wels, la marca de Santiago que une naturaleza, joyas y recuerdos: "Fue una liberación"
Un regalo por su cumpleaños animó a Nerea Maceiras, creadora del proyecto, a crear su propia marca que une naturaleza y joyas de resina hechas a mano
En 2020, a la santiaguesa Nerea Maceiras le regalaron unos pendientes con una flor amarilla que se convirtieron en su joya favorita. Su fascinación por ellos le llevó a investigar en cómo podía recrearlos y, un año después, en abril de 2021, creó la marca sun.wels con joyas hechas a mano de resina.
"Descubrín que a flor estaba encapsulada en resina, así que comecei a ver vídeos sobre resina e, aínda que non atopei moita cousa relacionada coa encapsulación de flores, decidín comprar algúns materiais para ir probando", comenta Nerea de cómo fue este proceso de iniciación.
Ahora, en 2025, su marca ya está consolidada y crea gran variedad de piezas únicas y especiales encapsulando la naturaleza. Sus colecciones pueden incluir anillos, colgantes, pulseras, pinzas o hasta marcapáginas, todas ellas con pedazos de flores u otro tipo de plantas.
El proceso de recolección de estas flores las realiza a través de rutas que realiza y que va cambiando normalmente "porque sempre me levo algunha sorpresa innovando". "Pasear polas zonas verdes do periférico de Santiago ou polas beiras do río, coma no paseo do Sar, sempre garantiza traer as mans cheas de flores".
Inicialmente, sus colecciones no tenían un sentido global, eran "simplemente agrupacións de peza que ía facendo e decidía subir en conxunto", pero conforme la marca iba creciendo Nerea se vió decidida a que la creación de sus joyas tuviese un trasfondo, "aínda que non sempre é o mesmo".
"Ás veces creo pezas con valor sentimental, como os 'aretes floriñas', que creei en honor ás niñas amigas da universidade; outras saco coleccións en base a técnicas novas que vou aprendendo, como os últimos colgantes de orquídeas, nos que conservei o volume e a forma orgánica da flora, facendo ver que, aínda que a flor estea seca, semella viva".
Nerea pasó de ver cómo podía crear sus joyas a través de vídeos de Youtube, a impartir talleres para enseñarles este proceso a otra gente, una iniciativa que inició este año. "É unha experiencia preciosa, a xente ven super ilusionada por aprender e pasar un anaquiño creando, así que estou encantada".
Sun.wels también se puede encontrar en varios mercadillos que se celebran en Galicia, unos lugares que ayudan a que su marca se dé a conocer. "Os mercadillos son, sen dúbida, o que máis axuda a darse a coñecer. A xente sempre prefire ver as xoias en persoa e tamén teñen a posibilidade de probalas".
Nerea reúne a más de 1.500 seguidores en su cuenta de Instagram y casi 10.000 'me gusta' en TikTok, unas plataformas que le ayudan mucho a difundir su proyectos entre la gente que la sigue, aunque para ella "ensinar as xoias de maneira física e interactuar coa xente en persoa non ten comparación".
Estudiar una oposición y sacar un proyecto adelante
Nerea estudió Biología y Química, unas ramas bastante pegadas a la naturaleza y que ayudaron a la joven santiaguesa de manera no directa. “A bioloxía e a química son campos extensos, cando recibes tanta información teórica moitas veces non che da para reflexionar como poderías verlle unha aplicación á vida cotiá".
Con su proyecto sun.wels, comenta, que está aprendiendo mucho sobre botánica, una rama que nunca "foi o meu forte". Aunque lo que siente ella que más le hace crecer es su devoción "pola experimentación".
Saca adelante dos cosas: su marca y una oposición. Estudiar y tener una marca propia parece difícil de compaginar, pero Nerea dice que lo lleva "bastante ben". "Creei sun.wels en terceiro de carreira e nunca quixen que este proxecto fose unha carga, senón unha liberación", aclara y también menciona que la creación de estas joyas la ayuda a distraerse y manejar mejor la ansiedad.
"Aínda que ultimamente sinto que o proxecto está crecendo, como estou centrada noutra saída profesional, non sinto a presión de ter que subir novas coleccións. Todo é cuestión de saber poñer límites, separar o meu proxecto creativo das horas de estudo. Sempre fun sacando tempo, incluso cando marchei de Erasmus ou cando estaba facendo os TFGs", explica Nerea.
Joyas personalizadas
Nerea no solo diseña sus propias creaciones, también crea joyas personalizadas a través de flores que le envía la gente de momentos o personas especiales, una de las cosas que más disfruta, "paréceme moi especial que a xente confíe en min para conservar un recordo".
En las Navidades del año pasado le llegó uno de los encargos a los que más cariño tiene y también el más grande que le han pedido. Fue de la mano de Lucía, una chica que le envió unas flores preservadas del funeral de su abuela, a quien estaba muy unida.
Nerea le diseñó y creó pulseras, medallones o colgantes con esas flores para que, no solo Lucía, sino toda su familia, pudieran llevar siempre un recuerdo de su abuela.
Su pieza favorita para crear son los collares, "que conservan as flores co seu volume e a forma orgánica e, a pesar de que levan moito tempo, os resultados valen moito a pena, quedan impresionantes".
Para Nerea la flor que siempre añadiría para sus joyas, "indudablemente", es el girasol, una planta con la que mucha gente la identifica a ella misma. "Non é casualidade que sexa a identidade de sun.wels".