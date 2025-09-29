La gran oferta de coches de ocasión: más de 500 vehículos con garantía te esperan en Toledo desde este jueves

La feria comenzará el jueves 2 de octubre a partir de las 10:00 horas. Foto: Fedeto

La Feria del Vehículo de Ocasión de Toledo abrirá sus puertas este jueves, 2 de octubre, en el recinto de La Peraleda con una oferta de más de 500 vehículos de ocasión listos para la venta directa.

Las marcas participantes expondrán los coches con todas las garantías necesarias, permitiendo a los interesados comprar y llevarse su vehículo el mismo día, indican los organizadores.

María de los Ángeles Martínez Hurtado, presidenta de la Asociación de Concesionarios y Talleres de Reparación de Vehículos (ATRAAT), integrada en Fedeto, incide en la seriedad y fiabilidad del evento.

Presentación del evento. Foto: Fedeto

"Los vehículos que exponen todas las marcas son garantía de calidad," afirma Martínez Hurtado. "Esta es una feria seria y consolidada; alcanzamos los diecinueve años exponiendo y vendiendo coches, ganándonos la confianza de las miles de personas que han comprado su vehículo en estos años", señala.

Detalles y horarios

La feria comenzará el jueves 2 de octubre a partir de las 10:00 horas. Además de la amplia oferta de vehículos, la organización ha previsto actividades especiales para los más pequeños de la familia, asegurando que los padres puedan concentrarse en las ofertas mientras sus hijos se divierten.

En la presentación de esta nueva edición, también participaron Manuel Madruga (secretario general de Fedeto), María Luisa Nevado Maestre (coordinadora de ATRAAT Toledo) y Sonia Vargas (directora de la agencia Espacio Eme).

El horario de apertura del evento es de 10:00 a 21:00 horas de manera ininterrumpida. Habrá un total de 16 stands.