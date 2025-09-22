Harry Lambert y Zara se alían con Disney en la tercera colaboración con el estilista británico @harry_lambert

El diseñador británico Harry Lambert lanza su tercera colección colaborativa con Zara, pero esta vez eleva la apuesta: suma a Disney al proyecto bajo el nombre de Aw Gee! Wow.

Conocido por ser el estilista de las estrellas mejor vestidas del mundo, entre los que destaca Harry Styles, Lambert vuelve por tercer año consecutivo a dar color a las perchas de otoño del gigante Inditex.

La colección cápsula, que llegará a las tiendas y a online el próximo 25 de septiembre, abarca moda para mujer, hombre y, por primera vez en las colaboraciones de Lambert para la marca, también infantil.

La colección se inspira en el universo de Mickey & Friends: Mickey, Minnie Mouse, Donald, Daisy, Goofy. Como han podido desvelar en la campaña sacada hace apenas unas horas, algunos diseños reflejan estos personajes de forma evidente, con camisetas estampadas, parches con siluetas...

Y otros lo hacen de modo más sutil, por ejemplo con cuellos que recuerdan la forma de las orejas de Mickey. Y qué mejor momento que recuperar los lunares tan característicos de Minnie, que ahora con el boom de los estampados con círculos.

Las últimas colecciones con el británico Lambert fueron todo un éxito. La personalidad del artista queda reflejada en cada una de las prendas del estilista, con estética retro y colores pastel.