Cristina Cerqueiras (35 años), rotunda sobre el outfit ideal para una verbena en Galicia: "Queda súper bonito"

Cristina Cerqueiras (35 años), rotunda sobre el outfit ideal para una verbena en Galicia

Las verbenas son un clásico del verano gallego. En los meses de julio y agosto, muchos pueblos se animan con fiestas locales y actividades al aire libre, ofreciendo un ambiente festivo y acogedor.

Para disfrutar al máximo de estos eventos nocturnos, es clave dejarse llevar por el ambiente festivo. Eso sí, lucir un look acorde con la ocasión siempre suma puntos.

El look definitivo para una verbena en Galicia

Cristina Cerqueiras es una reconocida influencer de moda, fundadora de The Desire Shop también, que suele compartir con sus seguidores momentos de su vida diaria, así como sus mejores outfits.

En uno de sus últimos vídeos, la creadora de contenido gallega muestra una idea de outfit para una verbena. "Me voy a poner este vestido de brillo. Si la fiesta es en el medio del monte, ¿nos importa? No", dice en clave de humor.

Y añade: "Lo compré al principio de temporada, pero le voy a dar un aire más bohemio e informal. Queda súper bonito, muy cómodo".

En concreto, se trata de un vestido de Zara con manga sisa y de corte corto, con un diseño ligeramente holgado. Sin embargo, ella lo ajusta con un cinturón en tono marrón con detalles en azul, aportando un toque más estructurado al look.

Para el calzado, opta por unas botas del mismo tono que el cinturón. "No sufráis por mis pies porque aquí por la noche puede bajar la temperatura a 15ºC. Me voy a llevar chaqueta y aun así, puede que pase frío", tranquiliza a sus seguidores.

Como complementos, añade unos collares a juego y una chaqueta vaquera. "Es de mi marido, se la robé el año pasado y todavía no se ha dado cuenta".

En cuanto al maquillaje, Cristina apuesta por una base, corrector, bronceador en crema y sombras en tonos marrones. Define la mirada con el lápiz de ojos y la máscara de pestañas, y completa el look con colorete e iluminador líquido.

Para los labios, opta por un labial discreto y natural.

En el pelo se hace ondas suaves con una plancha rizadora y recoge la mitad en una coleta alta, dejando el rostro completamente despejado para disfrutar cómodamente de una noche de diversión.

Recuerda que, sin importar la época del año, el uso de protectores térmicos es esencial para proteger el cabello del daño causado por herramientas, como secadores, planchas y rizadores.

El calor excesivo puede dañar la cutícula del cabello, causando resequedad, puntas abiertas y pérdida de cabello. Por eso, es fundamental utilizar un protector térmico que minimice el impacto del calor.