La chaqueta de Lefties que necesitas este invierno en Galicia: repele la lluvia y cuesta 17 euros

Parece que las temperaturas comienzan a bajar en Galicia y abrigarse es más importante que nunca para evitar algún que otro catarro. En el armario seguro que tienes prendas que no te pones desde hace siglos, ya sea porque no son de tu talla o porque ya no son tendencia; por eso, es muy importante ser fiel a nuestros gustos para aprovechar al máximo un abrigo o una chaqueta.

Las calles de las urbes gallegas comienzan a decorarse con motivos navideños e incluso municipios como Vigo ya han dado el pistoletazo de salida a la época más mágica del año. La ciudad olívica encendió sus luces este fin de semana con un emotivo acto en la Porta do Sol. Decenas de personas acudieron con mucha ilusión para dar la bienvenida a la Navidad y otras tantas aprovecharon el viaje para hacer algunas compras.

Es el momento de prepararnos para el clima húmedo y gélido, y encontrar una buena chaqueta no siempre es fácil. Las firmas del Grupo Inditex cuentan en su catálogo con una gran variedad de abrigos para el frío, pero la firma low-cost Lefties tiene el mejor modelo de la temporada por 17,99 euros y en diez colores.

La chaqueta de Lefties que no te querrás quitar

El modelo, con referencia 5813/314/800, es perfecto para cualquier ocasión, ya que es impermeable, resistente al viento y, además, te protege del frío. Se trata de una cazadora básica, acolchada y entallada con cuello para abrigarte cuando las temperaturas máximas no superen los 10 grados. Cuenta con dos bolsillos delanteros y un cierre frontal con cremallera para asegurar la calidez que necesitamos en estos días.

Chaqueta de Lefties.

Lefties es conocida por ser una marca low-cost de Inditex con multitud de prendas de ropa al mejor precio: abrigos, faldas, camisetas, sudaderas, pantalones, jeans... En esta ocasión, la chaqueta, con referencia 5813/314/800, cuesta 17,99 euros y está disponible en diez colores: marrón, beige tostado, blanco, negro, hielo, verde, azul tinta, granate, rosa y marrón oscuro. Son colores versátiles que combinan con todo tipo de looks.

El modelo de Lefties está disponible tanto en web como en tienda en las siguientes tallas: XS, S, M, L, XL y XXL. En algunos colores hay tallas que no están disponibles, por lo que no tardes mucho en ir a tu tienda de confianza a por esta chaqueta ideal que te protegerá del viento y del frío este invierno en Galicia.

El vestido de Lefties que también te encantará

Vestido de Lefties.

No hace falta gastar mucho para vestir bien. Lefties tiene un vestido ideal que te solucionar un look en cuestión de segundos. Está confeccionado en un tejido ligero, lo que lo convierte en una opción cómoda para el día a día, incluso en épocas más frías si lo combinamos con más capas y unas botas altas. Está disponible en dos colores (burdeos y negro) y tan solo cuesta 15,99 euros.

Puedes combinar este vestido con unas deportivas para caminar por la ciudad o con unas botas altas de color negro para tomar un café con amigas e incluso salir de fiesta. Está disponible en talla S, M, L y XL, aunque la talla S en el color burdeos está agotada en web.