Una pareja pasea un perro en A Coruña. CGM

Una programación gratuita promueve el bienestar animal este fin de semana en A Coruña

Este fin de semana A Coruña acogerá las III Jornadas Urbandog en un evento que se extenderá durante los días 3 y 4 de octubre en el parque Europa y el Fórum Metropolitano. El encuentro realizado entre el Concello y Arión se enfoca en el bienestar animal y la convivencia responsable en las ciudades. La asistencia es gratuita.

La programación servirá para obtener información útil sobre cuidados, convivencia en el espacio público, legislación e iniciativas del Concello.

El primer día, el sábado, técnicos municipales expondrán el nuevo modelo de gestión de las colonias felinas de A Coruña. Este proyecto tiene como objetivo adaptarse a la legislación europea y estatal en el control, alimentación y bienestar de los gatos ferales.

El mismo sábado habrá una mesa redonda sobre el trabajo diario y bienestar animal, con la participación del personal técnico municipal y de la Policía Local. La cita terminará con un espacio abierto para que el público pueda trasladar sus preguntas a los especialistas.

El domingo habrá exhibiciones por la mañana en el parque Europa.

Ahí se dará a conocer cómo trabaja la Unidad Canina de Seguridad y Marcaje de la Policía Local y habrá una demostración de pastoreo tradicional y conducción funcional en la que se podrá comprobar la comunicación y coordinación entre los perros y sus guías.

Programación de Urbandog

Esta es la programación completa.

Sábado, 3 de octubre, en el Fórum Metropolitano

10:00 - 10:20 h. Presentación oficial

Presentación oficial 10:20 - 11:30 h. Presentación del nuevo modelo de gestión de las colonias felinas de A Coruña

Presentación del nuevo modelo de gestión de las colonias felinas de A Coruña 11:30 - 12:00 h. Pausa / Descanso Técnico

Pausa / Descanso Técnico 12:00 - 13:10 h. El poder del vínculo con tu perro / Yago Ricoy · Nagual

El poder del vínculo con tu perro / · 13:10 - 14:00 h. Deportes caninos: Compartiendo experiencias y beneficios en la ciudad / Susana Pérez · @pixel_bordercollie

Deportes caninos: Compartiendo experiencias y beneficios en la ciudad / · @pixel_bordercollie 14:00 - 16:00 h. Pausa para almorzar

Pausa para almorzar 16:15 - 17:15 h. Mesa redonda técnica: Trabajo diario y bienestar animal / Personal técnico de la Concejalía de Medio Ambiente y Policía Local · Patrulla verde

Mesa redonda técnica: Trabajo diario y bienestar animal / Personal técnico de la Concejalía de Medio Ambiente y Policía Local · Patrulla verde 17:15 - 18:15 h. Más que un ladrido: el código secreto de los perros / Adrián Paredes · Candamín

Más que un ladrido: el código secreto de los perros / · 18:15 - 19:15 h. Nutrición equilibrada: aprendiendo a leer las etiquetas del pienso del perro / Veterinario especialista en nutrición canina Arion

Nutrición equilibrada: aprendiendo a leer las etiquetas del pienso del perro / Veterinario especialista en nutrición canina 19:15 - 20:00 h. Resolvemos tus dudas / Panel completo de ponentes

Domingo, 4 de octubre, en el parque Europa