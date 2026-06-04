Esta es la única playa de A Coruña que admite perros este verano: a las afueras de la ciudad y con 60 metros de arena

El pasado 31 de mayo fue el último día que los perros pudieron acceder a las playas de A Coruña. Hasta el 30 de septiembre permanecerá en vigor la restricción que prohíbe la presencia de animales domésticos en los arenales de la ciudad durante toda la temporada estival.

Durante este periodo, solo habrá una playa habilitada para el acceso y tránsito de perros y otros animales de compañía. Se trata de la cala de Bens, un arenal a las afueras de la ciudad y con 60 metros de longitud.

A las afueras de A Coruña y con 60 metros de arena

En A Coruña hay, en la actualidad, una única playa que permite la visita de perros durante el verano. Desde esta semana, los animales ya no pueden entrar en arenales tan frecuentados como Orzán o Riazor.

Sin embargo, la cala de Bens seguirá siendo la excepción en la ciudad y permanecerá abierta al tránsito de perros y otros animales de compañía durante toda la temporada estival.

En este sentido, la Ordenanza Municipal para la Protección y Tenencia de Animales establece que "a esta playa podrán acudir durante todo el año las personas usuarias acompañadas de sus perros, pudiendo permanecer sin correa".

Aunque los animales pueden permanecer sueltos en este espacio, los responsables deben "mantener en todo momento un control permanente y directo, de forma que no produzcan molestias a otras personas usuarias".

Playa de Bens. Imagen mejorada con IA Turismo de Galicia

En cuanto a las características de la playa, Bens se encuentra alejada del centro de la ciudad, a unos seis kilómetros de distancia, y cuenta con una longitud aproximada de 60 metros de arena gruesa.

A pesar de que ofrece un entorno más tranquilo y menos concurrido, en numerosas ocasiones se ha hablado sobre su suciedad y servicios insuficientes. "La playa está descuidada", comparten varios usuarios en las reseñas de Google.

¿Existen otras playas de esparcimiento canino?

Bens es, por ahora, la única playa donde las mascotas son bienvenidas en verano. No obstante, la normativa contempla la posibilidad de habilitar zonas específicas de esparcimiento para perros en otros arenales.

"El Gobierno local podrá, además, designar áreas de esparcimiento canino temporales o permanentes en la que los perros podrán permanecer sin correa, independientemente de la época del año", recoge el artículo 7 de la Ordenanza Municipal para la Protección y Tenencia de Animales.

Los propietarios que accedan a las playas durante el periodo estival fuera de las playas autorizadas -en este caso, Bens- podrían acarrear una sanción económica de 750 euros al considerarse una infracción leve.