Duelo por la pérdida de una mascota en Galicia: ¿Se pueden pedir días de permiso en el trabajo?

Las mascotas ocupan un lugar cada vez más importante en nuestras vidas. Para muchas personas, ya no son solo animales de compañía, sino miembros indiscutibles de sus familias. Por eso, cuando llega el momento de despedirse de ellas, se experimenta un profundo dolor emocional. Su presencia constante, su afecto incondicional y su compañía diaria dejan una huella difícil de borrar en la vida de uno.

En los últimos años, este vínculo ha abierto un nuevo debate en el mundo laboral: ¿debería existir un permiso por duelo ante la muerte de una mascota? En España, actualmente no existe ningún tipo de permiso que tenga en cuenta circunstancias relacionadas con el fallecimiento de un animal de compañía. Sin embargo, un estudio elaborado en 2025 por Sanicat ha revelado que el 70 % de los españoles considera que su empresa debería dar días libres por la pérdida de su mascota.

Para Octavio Villazala, del Centro Canino Montegatto en Oza-Cesuras (A Coruña), se está viviendo un "cambio de paradigma". "Hemos pasado de familias formadas por hombre, mujer y niños, a familias monoparentales, heterosexuales, homosexuales... e incluso familias formadas por una sola persona con perros o gatos", explica el experto canino. "El animal no está ahí sin más: forma parte de nuestra familia, es un ser sintiente, con derechos, y que nos colma de felicidad", añade.

"Cuando un perro llega a casa se vive como un nacimiento, y cuando fallece, se vive como un duelo" Octavio Villazala, del Centro Canino Montegatto

El profesional señala que, por ello, a la gente cada vez le "chirría" menos la idea de disponer de un marco legal que otorgue días de permiso laboral por la muerte de una mascota, al igual que ocurre con el fallecimiento de un familiar de primer grado. "Cuando un perro llega a casa se vive como un nacimiento, y cuando fallece, se vive como un duelo", afirma. "Y no es algo que diga solo yo, lo dicen todos los tutores de perros y gatos. Es evidente que habrá personas que lo vivan con diferentes grados de dolor, pero la tendencia es querer que exista algo así".

El vínculo es fundamental

No todas las mascotas se consideran de la misma forma. En este debate, se suele poner el foco en los animales domésticos más comunes, como perros, gatos, conejos o hurones, que son considerados sintientes y con los que se crea un fuerte vínculo emocional. En cambio, otros animales como peces, reptiles o arañas, aunque también pueden formar parte del hogar, suelen generar una relación más distante, lo que complica establecer un criterio único para regular un posible permiso por duelo.

Aun así, Octavio introduce un matiz importante: no todo depende del tipo de animal. "Se trata del vínculo que se tiene con él. El afecto que yo le tengo, el amor que me despierta, la compañía que me da, eso es lo que define si forma parte de mi familia o no. Puede ser, por ejemplo, una tortuga", señala.

En este sentido, Villazala insiste en que la relación entre humanos y animales es profundamente subjetiva y emocional. Por eso, imponer un criterio basado únicamente en la especie de este podría dejar fuera realidades muy válidas. "Hay animales con los que compartes años de vida, rutinas, silencios, momentos difíciles. Ese lazo no siempre tiene que ver con si tiene pelo o maúlla", añade.

Para Octavio Villazala, no se trata solo de una cuestión legal, sino de un cambio social que ya está en marcha. "Yo creo que va a haber una ley que regule esto. Es inminente", afirma. "Cuando muere un ser que ha compartido su vida con nosotros, que siente, respira, se alegra y sufre, también necesitamos pasar un duelo. Los animales son seres vivos con emociones y nuestra conexión con ellos va mucho más allá de lo que solemos asumir. Aún nos queda mucho por descubrir, tanto con la mente como con el corazón".