Mariano Chico, de la coruñesa Cruz de Calatrava: "Un perro educado hace una buena convivencia"

Contenido patrocinado

La feria Pata Pata 2025 tendrá lugar los días 10 y 11 de mayo en A Coruña. Una cita pensada para profesionales, expositores y público interesado en el mundo de los animales de compañía que no se va a perder Mariano Chico Millán, director de la escuela canina Cruz de Calatrava.

Charlamos con él un mes antes de este evento que congregará en la ciudad herculina a cientos de profesionales vinculados con el mundo animal. Pata Pata es un referente en el sector del bienestar animal en Galicia y se presenta una oportunidad única para conocer más (y mejor) a nuestras mascotas.

¿Qué es Cruz de Calatrava y cuándo surgió el proyecto?

Aparece de un manchego afincado en Cambre desde el 2005, amante de los animales desde muy pequeño. Mi abuelo paterno (Magín) tenía una granja de animales, había de todo lo que te puedas imaginar y pasábamos días y días allí, disfrutando de todos los animales: vacas, ovejas, gallinas, conejos, ocas, gatos, palomas, perros... Eso sí es introducirse en lo que es la vida animal, cómo respetar y querer.

Un cuento de fábulas hoy ya inviable. Hubo grandes acontecimientos en la madrugada que te marcan para siempre, como ver como nacía un ternero del vientre de su madre. Me hicieron valorar lo que es un animal. Aunque antiguamente, era muy diferente me enseñaron el respeto al animal y a aprender de los animales lo que el humano no te da, llegando a una simple conclusión: al animal hay que dejarlo ser animal.

Cruz de Calatrava es historia. Esta cruz aparece en numerosos escudos y banderas, como en el de la villa de Fitero Navarra, donde se fundó la orden, y en otras poblaciones del Campo de Calatrava, comarca en la provincia de Ciudad Real que perteneció a la Orden de su nombre, como Illana, Almagro, Aldea del Rey, Daimiel, Miguelturra, Almadén, Villarrubia de los Ojos, Villamayor de Calatrava, Valdepeñas, Almodóvar del Campo, Argamasilla de Calatrava, Calzada de Calatrava y Granátula de Calatrava, y también en la bandera de la Ciudad de Buenos Aires.

Como buen ciudadrealeño quise que se conociera, desde el 2005 y con el Afijo (Cruz de Calatrava) de la Real canina española me di de alta como criador de siberian husky, una raza que me hizo seguir aprendiendo del mundo canino, para más tarde formarme con los mejores de España, a través de la Anacp, la Asociación Nacional de Adiestradores Caninos Profesionales.

"Educar es un saber estar; adiestrar es hacer lo que yo digo, ser diestro a mis órdenes. La educación es la base de un perro" Mariano Chico Millán, director de la escuela canina Cruz de Calatrava

¿Por qué decidiste apostar por crear Cruz de Calatrava?

Quise traer parte de mi tierra a Galicia, como bien dicen los gallegos tenía morriña. Enseñar a educar y generar familias felices.

¿Qué servicios ofrece y cuáles son los más demandados?

Ofrecemos todo lo que necesites con el mundo del perro: formación de adiestradores caninos profesionales, educación canina y modificaciones de conducta canina, guardería canina de lunes a viernes con nuestro servicio de perribus... Los perros están libres en un entorno natural de más de 10.000 metros cuadrados.

También tenemos tienda de alimentos naturales, peluquería canina con tratamientos dermatológicos y lo más importante, asesoramiento gratuito sobre cualquier problema con tu perro, directamente de mi mano, Mariano Chico, instructor canino profesional

¿Existe alguna diferencia entre adiestrar y educar a un perro?

Uffff es una cosa que los particulares aún no entendemos. Educar es lo más importante que se necesita para un perro. Yo siempre pongo un ejemplo: de nada me vale un hijo que saque sobresaliente en todos sus estudios y cuando sale a la calle no da ni los buenos días, no respeta las normas de convivencia. Educar es un saber estar; adiestrar es hacer lo que yo digo, ser diestro a mis órdenes. La educación es la base de un perro.

"Para aprender no se castiga. Voy a enseñar, y dependiendo del individuo tardará más o menos, pero si se equivoca nunca lo voy a castigar, está aprendiendo" Mariano Chico Millán, director de la escuela canina Cruz de Calatrava

¿En qué consiste el adiestramiento canino positivo?

Es muy sencillo. Hay algunas cosas que llevo siempre a mis cursos y que cualquier persona debería aplicar incluso fuera del mundo del perro: para aprender no se castiga. Voy a enseñar, y dependiendo del individuo tardará más o menos, pero si se equivoca nunca lo voy a castigar, está aprendiendo. Con excitación no hay cognición, no le quieras explicar algo a voces o gritos, así nunca lo va a entender. El castigo físico no se llega a comprender, genera evitación por miedo.

¿En qué beneficia a las personas, y a los perros, realizar el adiestramiento? ¿Afecta en el día a día de nuestras mascotas?

Un perro educado hace una buena convivencia. No debemos confundir un perro educado con un perro consentido. Ojo: un perro consentido nos puede dar muchos disgustos. Hazte una pregunta ¿tú perro te quiere o te utiliza?

¿Cuáles son los principales errores que cometemos con nuestras mascotas?

Aunque mucha gente me pueda criticar, uno de los factores más fatídicos en nuestros peludos es consentirlo todo. La verdad es que muchas veces duele pero la firmeza no está ligada con el castigo. En casa hay unas normas. Si mis hijos las cumplen, ¿por qué mi perro no?

Y si no tengo hijos, existen normas de convivencia y saber estar en casa. Deja a tu perro ser perro. Si no puedes, guíate de un profesional, hay gente muy buena que te puede ayudar.

Mariano Chico Millán, director de la escuela canina Cruz de Calatrava. Cedida

¿Qué consejos principales les darías a las personas que quieren adoptar una mascota a la hora de comenzar con su educación y adiestramiento?

Existen tres pilares fundamentales: compatibilidad física, compatibilidad psíquica y compatibilidad con el entorno

Guíate de profesionales, escoge un perro acordé a su capacidad física, a tu actividad diaria y al entorno dónde estás. Y siempre pero siempre busca un educador, te guiará a una buena convivencia.

Llevas más de 20 años en el sector. ¿Cómo ha evolucionado?

Como todo, es una pregunta muy metódica. Hace años se trabajaba todo con castigo, o lo haces o lo haces, y ahora es 'hazlo por favor'. Existe humanización, pero esto genera problemas para el humano y sobre todo para su perro o gato, no existe un término medio.

A todos en esta vida nos aplican unas normas, directas o indirectas. A nadie le gusta madrugar para trabajar y vamos por una motivación, el dinero, necesario para seguir adelante. Un perro va a trabajar solo y exclusivamente por obtener algo a cambio: comida, afecto, cariño, cobijo. Conclusión: todos somos perros.

Cruz de Calatrava participa en mayo en Pata Pata en A Coruña. ¿Qué destacarías de este evento?

Considero que es un evento que le hacía falta a A Coruña para poder llegar a todo el mundo y generar una concienciación animal. Al haber muchísimos expositores, podrás divertirte y aprender de todos. Creo que es una oportunidad que nadie se debería perder.

¿Es importante que una ciudad como A Coruña cuente con estos espacios en los que compartir experiencias y conocimientos sobre nuestras mascotas?

Es un factor super importante para conocer más del mundo animal. La unión de muchos profesionales hace la fuerza y podemos llegar a conseguir con esta concienciación el abandono 0 y un buen bienestar animal.