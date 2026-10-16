El chef Andrés Medina, de Gaio, llevará dos tapas que fusionan producto gallego, raíces peruanas y técnicas asiáticas al ciclo ‘Cocinando Santiago’ el 20 de octubre en el Mercado Boanerges

¿A qué sabe la mezcla de Galicia, Perú y Asia? Santiago tiene una cita para descubrirlo

Galicia, Perú y Asia comparten mesa en Santiago. El chef Andrés Medina, jefe de cocina del restaurante Gaio, llevará su particular fusión gastronómica al Mercado Boanerges el próximo martes 20 de octubre, en una nueva sesión del ciclo ‘Cocinando Santiago’.

Una oportunidad para descubrir cómo un mismo plato puede reunir producto gallego, raíces peruanas y técnicas de inspiración asiática.

La cita arrancará a las 20:00 horas y tendrá dos protagonistas en forma de tapa: Nigiri listado y Taleguilla de rape encebollado, ajada Hong Kong y migas de chorizo.

Dos elaboraciones que resumen la identidad culinaria de Medina, que apuesta por la materia prima local sin renunciar a los sabores y las técnicas que ha incorporado a lo largo de su trayectoria.

El chef, que está al frente de los fogones de Gaio desde la apertura del restaurante en 2023, explica que son dos platos que transmiten todo lo que quiere representar, porque son productos gallegos envueltos en cultura peruana y preparados con técnicas asiáticas

La sesión tendrá también sello local. Pablo Pizarro, chef del Mercado Boanerges, preparará para la ocasión otras dos tapas: Focaccia brasa, tapenade y anchoa y Merluza, puré Robuchon, emulsión de ajada y guisantes.

Cuatro propuestas para acercarse a diferentes formas de entender la cocina contemporánea a partir del producto del mercado.

Además, durante el encuentro se sorteará una estancia de una noche para dos personas en cualquiera de los hoteles de la cadena Alda Hotels.

Una cocina con tres influencias

Originario de Perú, Andrés Medina ha desarrollado su carrera en restaurantes como Ruta Xacobea, Araguaney, Casa Nené, Casa Marcelo y Mr. Chu, hasta incorporarse a Gaio, en Poza de Bar.

Allí ha construido una propuesta propia en la que los pescados, los mariscos y las verduras gallegas se encuentran con sabores y técnicas de otras culturas.

La sesión forma parte de ‘Cocinando Santiago’, un ciclo que acerca al público el trabajo de los cocineros de la ciudad.

Tras el paso de otros nombres de la gastronomía compostelana, las próximas citas contarán con Tomás Rubio, de A Viaxe, y Víctor Lobejón, de Anaco.