El Mercado Boanerges de Santiago retoma "Cocinando Santiago" con tres chefs invitados

El Mercado Boanerges de Santiago de Compostela recupera este mes su ciclo gastronómico "Cocinando Santiago" después del descanso estival. La iniciativa, que celebra su segunda edición, afronta la recta final del año con tres cocineros invitados y una novedad para los asistentes: el sorteo de una estancia de hotel para dos personas en cada encuentro.

La próxima cita tendrá lugar el martes 20 de octubre, a las 20:00 horas, y estará protagonizada por Andrés Medina, responsable de cocina del restaurante Gaio, que participará por primera vez en este programa.

El chef peruano presentará una selección de tapas que reflejarán su manera de entender la gastronomía, marcada por la combinación de productos gallegos con influencias de la cocina peruana y asiática. A sus elaboraciones se sumarán otras dos propuestas creadas especialmente para la ocasión por Pablo Pizarro.

Una cocina que une Galicia, Perú y Asia

Nacido en Perú, Andrés Medina mantiene una estrecha relación con la gastronomía desde su infancia. A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado en establecimientos como Ruta Xacobea, Araguaney, Casa Nené, Casa Marcelo y Mr. Chu.

Desde la apertura de Gaio, en Poza de Bar, en 2023, está al frente de su cocina, donde desarrolla una propuesta personal que combina el producto atlántico con técnicas, sabores y recuerdos vinculados a sus orígenes.

Su estilo no busca reproducir de manera literal la gastronomía peruana ni limitarse a una fusión de cocinas. Su objetivo es reinterpretar los ingredientes que encuentra en Galicia a partir de su experiencia y sus conocimientos culinarios.

Durante la presentación de la nueva sesión, Medina expresó su satisfacción por incorporarse al ciclo y poder trasladar parte de su propuesta gastronómica al Mercado Boanerges en formato tapa.

Tres chefs para cerrar el año

Tras el encuentro con Andrés Medina, "Cocinando Santiago" continuará durante el último trimestre de 2026 con otros dos cocineros.

Uno de ellos será Tomás Rubio, del restaurante A Viaxe, que regresará al ciclo después de haber participado en la edición anterior. También se incorporará Víctor Lobejón, del restaurante Anaco, completando así los tres encuentros pendientes.

Desde su puesta en marcha el pasado mes de marzo, la programación ha contado con la participación de Iago Pazos, de Abastos 2.0; Gonzalo Pose, de Argentinos Casual Food y Flaco; Brisa Medina y Carlos Ínsua, de Benedita Elisa; y Alberto Lareo, de Maina.

El director de Desarrollo de Negocio del Mercado Boanerges, Adrián Acevedo, destacó la acogida que ha tenido la iniciativa y el interés por las próximas sesiones. "Aunque tenemos una propuesta gastronómica muy definida y ligada a nuestra identidad, también nos gusta explorar y dar cabida a otros sabores y otras formas de entender la cocina", explicó.

Acevedo recordó que, desde la apertura del mercado hace ocho años, el establecimiento ha impulsado diferentes colaboraciones con cocineros invitados para ampliar su oferta y acercar nuevas propuestas al público.

Sorteos de estancias de hotel para los asistentes

Una de las novedades de esta etapa del ciclo será la colaboración con Alda Hotels, que permitirá sortear en cada sesión una noche de alojamiento para dos personas en cualquiera de los establecimientos de la cadena en España.

La iniciativa forma parte de un acuerdo entre el Mercado Boanerges y la compañía hotelera, con el que se incorpora un nuevo atractivo a los encuentros gastronómicos.