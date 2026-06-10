Liam se expande en Santiago con su tercer local con "calidad, sabor y mucho mimo"

El café de especialidad está más que asentado en Santiago con varios locales en los que se puede disfrutar de una taza de café de calidad, aunque no siempre fue así. En 2019, cuando este concepto era poco conocido en la ciudad, un grupo de amigos decidió darle la vuelta y abrieron en Xeneral Pardiñas una cafetería, Liam, con el objetivo de que el café de especialidad "dejara de parecer algo exclusivo", explica Omar. Con el café de especialidad, el matcha y el açaí como buques insignia de la casa, hace unas semanas abrieron su tercer local en la ciudad.

Inspirados por los cafés de las grandes marcas, abrieron el primer local, pero con una idea clara: la apuesta por el producto natural, local y con una atención más cercana cara al público. Recuerda Omar cómo los inicios fueron difíciles, pero también "entretenidos y divertidos", "lo bueno que tienen las infinitas dificultades a las que cualquier emprendedor pequeño se enfrenta es que no dejan tiempo para el aburrimiento".

De igual modo, explica Omar cómo al principio también hubo mucho trabajo de "explicación". "Nos tocó explicar por qué nuestro café, y en general cualquier café de calidad, valía mínimo 1,60 euros cuando las cafeterías tradicionales lo vendían a 1,30-1,40 en ese momento" señala Omar. Unas mismas explicaciones que tuvieron que hacer con el matcha y con el açaí, "las razones ahora ya se conocen" aclara Omar, aunque "hace siete años era más complicado".

Utilizan café de origen de fincas certificadas, con categoría Especialidad por la SCAA y con un proceso "natural": "el proceso de descafeinación se realiza lavado al agua, no se usan procesos industriales", ejemplifica Omar.

Con el matcha ocurre lo mismo. En Liam se emplea uno de Japón de grado ceremonial, el más alto, y que conserva mejor sus propiedades y "sobre todo tiene un sabor más suave y mejor, en el sabor es donde más se nota la diferencia".

El tercer protagonista, el açaí, también es de calidad. Utilizan uno ecológico de una cooperativa de Brasil que, según explica Omar, se puede comprar en tiendas especializadas gourmet "no es barato, pero es muy bueno y está muy rico".

"Lo mejor era ver cómo alguien probaba por curiosidad y acababa convirtiéndose en cliente habitual. Aprendimos junto a nuestra comunidad y crecimos con ella", comenta Omar.

Nueva apertura

El nombre de Liam se fue haciendo poco a poco un hueco entre sus clientes, que fueron repitiendo su visita, y en 2023 el local pasó a llamarse Liam Café Boutique "un nombre con un valor sentimental que encajaba mejor con todo lo que habíamos construido". Pasaron de una cafetería pensada para el take away, pero con espacios para disfrutar de tu bebida o comida en el local, a abrir Liam Brunch, en la misma calle, el primer restaurante de brunch de la ciudad en donde puedes disfrutar de un buen brunch completo cualquier día de la semana y a cualquier hora. Hace unas semanas abrieron su tercer local Liam Café & Açaí, en República de El Salvador, que bebe un poco de sus orígenes.

Interior de Liam Cafe & Açaí Quincemil

Las colas para coger un sitio en Liam Brunch se vuelven habituales, "había tiempos de espera para poder entrar y coger mesa" apunta Omar. Fue por eso que surge la idea de abrir esta nueva cafetería para esa gente que busca "algo rápido, rico y de calidad para llevar". Así, los tres locales tienen su especialidad y sus ventajas: para un buen café, cualquiera de los tres, "pero al más especial" puedes ir a Liam Café Boutique; para un buen desayuno "como si no hubiera un mañana" a Liam Brunch; y para "el mejor açaí bowl ecológico" y que puedas personalizarlo a tu gusto tu parada es Liam Café & Açaí.

Esta nueva apertura cuenta con una carta 100% sin gluten "todas las bebidas, todos los bowls de açaí, incluidos los 25 toppings son sin gluten y aptos para celíacos". En sus dos locales también existen opciones sin gluten y veganas: "queríamos que todos pudieran disfrutar igual y nadie tuviera que quedarse mirando sin poder pedir lo mismo que sus amigos, situación que le pasaba a nuestra cofundadora y copropietaria que es celíaca desde hace 15 años", dice Omar.

Con tres locales en Santiago y que cuenta con una más que buena recepción por parte de sus clientes, muchos de ellos ya habituales, comenta Omar que les haría "ilusión" llevar a Liam a más lugares de Galicia, algo que harán "poco a poco, siempre hemos crecido sin prisas y seguiremos así" y manteniendo siempre su esencia. "Si vienes a Liam, sabes lo que te espera: calidad, sabor y mucho mimo" apunta Omar.