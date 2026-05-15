Dónde comer en Santiago de Compostela según el capitán del Obradoiro CAB, Léo Westermann

Ha pasado una semana y en Santiago de Compostela todavía resuena el clamor atronador del final del Obradoiro CAB-Gipuzkoa. El equipo compostelano venció con un contundente 85-68 el decisivo partido del pasado viernes, regresando a la máxima categoría de baloncesto nacional.

La ciudad se volcó con el equipo desde la tarde, con un gran ambiente en las inmediaciones del Multiusos Fontes do Sar. El equipo fue recibido por miles de personas en el estadio, lleno en una cita importantísima que ha permitido su regreso a la ACB tras dos años en la Primera FEB.

Uno de los protagonistas y artífices del ascenso ha sido Léo Westermann, que ha destacado como uno de los máximos asistentes esta temporada. El capitán lideró al equipo al ascenso, siendo titular en los 32 partidos de la fase regular. Un gran trabajo que bien merece coger fuerzas en alguno de sus sitios favoritos para comer.

El base francés nos cuenta hoy qué sitios son sus favoritos para ir a desayunar, a tomar el aperitivo, a comer, a merendar, a cenar y a tomar un café. Una buena forma de tomar un respiro entre celebración y celebración y empezar a pensar ya en la siguiente temporada.

Dónde desayunar

Clémence Aymard, dueña de Clem Café

Westermann destaca Clemcafé como su primera opción para ir a desayunar. "La propietaria del establecimiento es francesa y el local está situado en una pequeña calle, no muy lejos de la cancha de baloncesto", asegura el capitán del Obradoiro CAB, que destaca los "buenos productos" y el ambiente "agradable" de este local.

Adelia Café es otra de las opciones que destaca el base francés para comenzar el día. "A dos pasos de la Catedral, es un lugar encantador con desayunos excelentes", añade el jugador de baloncesto.

Dónde tomar el aperitivo

Vista del Mercado de Abastos (santiagoturismo.com)

A media mañana, "nada mejor" que disfrutar de la gastronomía de Galicia en el Mercado de Abastos. Westermann se decanta por "unos mariscos o un poco de pulpo" acompañados de "una buena copa de vino gallego".

Dónde comer

La Terraza de O Sendeiro es uno de los lugares favoritos de la ciudad para sus clientes. Quincemil

El base francés destaca de O Sendeiro que tiene un "ambiente gallego auténtico", así como su "pequeña y agradable" terraza, imprescindible para los clientes cuando el tiempo acompaña. Más allá de lo bonito que es el restaurante, O Sendeiro cuenta con "productos de gran calidad" que conquistan el paladar y el estómago de los comensales.

La Parrillada O Establo, cerca de Roxos, es otra de las elecciones de Léo Westermann: "Es un restaurante argentino muy acogedor, con una carne increíble". Otra recomendación para disfrutar de una buena comida en Santiago es Gaio, que ofrece cocina peruana "de gran calidad".

Dónde merendar

Churrería La Quinta. @churrerialaquinta

La merienda o el afterwork tienen nombres propios para Léo Westermann: A Carrilana y la Churrería La Quinta. El chocolate con churros de esta última sienta de maravilla tanto en invierno como cuando no llueve ni hace frío en Santiago y, además, "a los niños les encanta".

A Carrilana, por otro lado, está ubicada a escasos metros de la Catedral de Santiago, en una "calle tranquila". "Es perfecto para tomar algo después del trabajo; uno de mis lugares favoritos de la ciudad", asegura el base francés.

Dónde cenar

Interior del Restaurante Anaco. Anaco

Léo Westermann destaca de Anaco que ofrece "la cocina gallega en su máxima expresión", y por ello es uno de sus lugares preferidos para ir a cenar. "Un lugar magnífico para una cita romántica, con un servicio y un personal increíbles, además de productos excepcionales", añade el base francés sobre este espacio.

Otra opción que recomienda para acabar el día con el estómago lleno es el Asador Gonzaba: "Excelente carta de vinos, carnes y pescados cocinados a la brasa. Una auténtica delicia".

Dónde tomar un café

Multiusos Fontes do Sar.

Cafetería del Multiusos Fontes do Sar: Rúa de Diego Bernal, s/n, 15702 Santiago de Compostela, A Coruña

El café sienta bien a todas horas, sea descafeinado o no, y tanto con leche como solo corto o largo. Son muchas las maneras en las que puede tomarse pero, para Léo Westermann, nada supera al hecho de tomarlo en la Cafetería del Multiusos Fontes do Sar. "Nada mejor que compartir un momento con Mónica y Laura a la cafeteria de Sar", asegura el capitán del Obradoiro CAB.