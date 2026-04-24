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Dónde comer en Santiago de Compostela, según el capitán del Obradoiro CAB Sergi Quintela
El jugador nos recomienda sus sitios favoritos para ir a desayunar, a tomar el aperitivo, a comer, a merendar, a cenar y a tomar el café. Quedan tres partidos para el final de la temporada y el ascenso directo está cada vez más cerca
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El Obradoiro CAB está haciendo una temporada para el disfrute. Club, jugadores y afición van de la mano en una temporada en la que todo apunta al ascenso directo a falta de tres encuentros contra Estudiantes, Cantabria y Gipuzkoa, este último en casa.
Santiago de Compostela vibra con cada canasta y se lo pasa en grande con el equipo, que no pierde de vista el objetivo de la mano de Diego Epifanio. Para seguir en lo más alto y afrontar con fuerza los tres partidos que quedan, nada mejor que entrenar en la cancha y coger fuerzas con una buena comida.
Precisamente sobre esto último hemos hablado con el capitán Sergi Quintela (Lugo, 1996), que llegó a Santiago en agosto de 2024. El lucense nos recomienda sus sitios favoritos para ir a desayunar, a tomar el aperitivo, a comer, a merendar, a cenar y a tomar un café.
Dónde desayunar
Sergi Quintela tiene claro en qué local ir a desayunar. "Samarkanda de Santa Marta. La tosta de jamón está increíble y la atención de sus camareros te hace sentir como en casa", destaca el capitán del Obradoiro CAB.
Dónde tomar el aperitivo
La buena atención que dan en el Samarkanda y la gran calidad de la comida que ofrecen hacen que Quintela apueste por este local también para ir a tomar el aperitivo: "Una Coca Cola antes de comer acompañado de la tapa que tengan ese día entra de lujo".
Dónde comer
- O Sendeiro: Rúa do Olvido, 22, 15703 Santiago de Compostela, A Coruña
- A Grella: R/ do Vintecinco de Xullo, 35, 15703 Santiago de Compostela, A Coruña
- O Afiador: Rúa do Valiño, 2, 15703 Santiago de Compostela, A Coruña
"Aquí tengo más problemas para elegir", reconoce el baloncetista sobre sus opciones para ir a comer. La cocina gallega innovadora de O Sendeiro es su favorito: además de carta, dispone de un menú degustación de siete pases por 50 euros.
Sergi Quintela tiene otras dos recomendaciones de restaurantes que le encantan. Una es la Brasería A Grella, que dispone de ricos platos tanto de carne como de pescado, y otro O Afiador, un local de comida casera especializado en recetas a la brasa y comida saludable.
Dónde merendar
El café de especialidad y el brunch durante todo el día son dos de los principales atractivos de Liam Brunch, que elabora sus propuestas gastronómicas con productos locales, sostenibles y orgánicos. De él, Quintela destaca que tiene "un estilo un poco distinto al resto" y que el local "está muy chulo".
Dónde cenar
Comida como de casa. Así es O Tangueiro, el restaurante por el que apuesta Sergi Quintela para ir a cenar. "Mesas y bancos que te llevan un poco al pasado, y comida gallega de calidad y abundante", destaca el capitán del Obradoiro de este espacio que tiene raciones y parrillada.
Dónde tomar café
- Reis Coffee: Av. de Rosalía de Castro, 57, 15701 Santiago de Compostela, A Coruña
- Viruxe: Av. de Romero Donallo, 7, 15706 Santiago de Compostela, A Coruña
Sergi Quintela tiene claro cuál es su sitio favorito para tomar el café: Reis Coffee, del que destaca su calidad y que es "un lugar para relajarse". El jugador del Obradoiro tiene, además, otro referente en Santiago para hacer una pausa: "Viruxe también me gusta mucho para coger el café y dar un paseo".