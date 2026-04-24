Dónde comer en Santiago de Compostela, según el capitán del Obradoiro CAB Sergi Quintela

El Obradoiro CAB está haciendo una temporada para el disfrute. Club, jugadores y afición van de la mano en una temporada en la que todo apunta al ascenso directo a falta de tres encuentros contra Estudiantes, Cantabria y Gipuzkoa, este último en casa.

Santiago de Compostela vibra con cada canasta y se lo pasa en grande con el equipo, que no pierde de vista el objetivo de la mano de Diego Epifanio. Para seguir en lo más alto y afrontar con fuerza los tres partidos que quedan, nada mejor que entrenar en la cancha y coger fuerzas con una buena comida.

Precisamente sobre esto último hemos hablado con el capitán Sergi Quintela (Lugo, 1996), que llegó a Santiago en agosto de 2024. El lucense nos recomienda sus sitios favoritos para ir a desayunar, a tomar el aperitivo, a comer, a merendar, a cenar y a tomar un café.

Dónde desayunar

Tosta de jamón del Samarkanda de Santiago. @samarkandacafeteria

Sergi Quintela tiene claro en qué local ir a desayunar. "Samarkanda de Santa Marta. La tosta de jamón está increíble y la atención de sus camareros te hace sentir como en casa", destaca el capitán del Obradoiro CAB.

Dónde tomar el aperitivo

La Cafetería Samarkanda de Santiago. Google Maps

La buena atención que dan en el Samarkanda y la gran calidad de la comida que ofrecen hacen que Quintela apueste por este local también para ir a tomar el aperitivo: "Una Coca Cola antes de comer acompañado de la tapa que tengan ese día entra de lujo".

Dónde comer

Interior de la Brasería A Grella en Santiago. agrella.es

"Aquí tengo más problemas para elegir", reconoce el baloncetista sobre sus opciones para ir a comer. La cocina gallega innovadora de O Sendeiro es su favorito: además de carta, dispone de un menú degustación de siete pases por 50 euros.

Sergi Quintela tiene otras dos recomendaciones de restaurantes que le encantan. Una es la Brasería A Grella, que dispone de ricos platos tanto de carne como de pescado, y otro O Afiador, un local de comida casera especializado en recetas a la brasa y comida saludable.

Dónde merendar

Uno de los platos de Liam Brunch. @liambrunch

El café de especialidad y el brunch durante todo el día son dos de los principales atractivos de Liam Brunch, que elabora sus propuestas gastronómicas con productos locales, sostenibles y orgánicos. De él, Quintela destaca que tiene "un estilo un poco distinto al resto" y que el local "está muy chulo".

Dónde cenar

O Tangueiro, en Santiago. Google Maps

Comida como de casa. Así es O Tangueiro, el restaurante por el que apuesta Sergi Quintela para ir a cenar. "Mesas y bancos que te llevan un poco al pasado, y comida gallega de calidad y abundante", destaca el capitán del Obradoiro de este espacio que tiene raciones y parrillada.

Dónde tomar café

Reis Coffee Co., en Santiago. @reiscoffee.co

Sergi Quintela tiene claro cuál es su sitio favorito para tomar el café: Reis Coffee, del que destaca su calidad y que es "un lugar para relajarse". El jugador del Obradoiro tiene, además, otro referente en Santiago para hacer una pausa: "Viruxe también me gusta mucho para coger el café y dar un paseo".