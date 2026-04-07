Un bocata de Santiago opta a ser el mejor de España: "No te imaginas que lleve crema de berenjena"

El bocata de Papo's, en Santiago, que opta a ser el mejor de España. Cedida

Secreto ibérico, queso crema, cebolla caramelizada, crema de berenjena casera y rúcula perfectamente integrados en un pan de chapata gallega. Estos son los ingredientes con los que Papo's opta a convertir su bocata en el mejor de España desde su nuevo local en Santiago de Compostela.

Más de un centenar de establecimientos de todo el país, 11 de ellos de Galicia, participan en este concurso que tiene abiertas las votaciones hasta el 26 de abril. Las personas interesadas ya pueden valorar cada bocata en aspectos clave como la calidad del pan, el relleno, la presentación y el sabor.

Creada hace más de cuatro décadas en Vigo, Papo's abrió su primera franquicia el pasado 17 de noviembre en Santiago. Ahora, menos de medio año después, opta a convertir una de sus creaciones en el mejor bocadillo de España, tras haber participado en 2025 con uno de la ciudad olívica.

"Tenemos bocatas muy tradicionales, de toda la vida, y otros más modernos. Nos hemos ido adaptando a los cambios que hay", explica el franquiciado, Noé José Molina, que concreta que entre sus opciones hay jamón asado, completo de pollo o queso y bacon.

El bocadillo con el que participan en el certamen, sin embargo, lo crearon a propósito. "Lo piden bastante. Hay gente que lo quiere probar por curiosidad, y otra que sabe que nuestro producto es bueno", señala Molina, que añade: "Lo pruebas y no te imaginas que lleve crema de berenjena".

El franquiciado se está contento, además, con el recibimiento que los santiagueses han tenido con el establecimiento. "La gente es muy agradable, se va contenta cuando haces las cosas bien. Nos han ido recomendando", concreta Noé José Molina.

El restaurante abrió su primera franquicia en Santiago de Compostela tras 43 años siendo un referente en Vigo. Pepe Amoedo apostó por este establecimiento que ahora regenta su hijo, Óscar Amoedo, que aseguraba a Treintayseis que "no hay que cambiar lo que funciona".

Papo's se convertía de esta forma en franquicia de la mano de la consultora Mundo Franquicia. "Tenemos total confianza en ellos. Han conseguido grandes logros con otras empresas", han afirmado "la mano derecha y mano izquierda" de Amoedo, Jesús Valverde y Laura Villar.