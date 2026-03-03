El mejor restaurante de España en Redes Sociales está en Santiago: "Es un orgullo"

Este lunes se dieron a conocer los Premios Just Eat organizados por la plataforma de reparto a domicilio y que cada año distinguen a los restaurantes y establecimientos mejor valorados por los usuarios de toda España, en los que se tienen en cuenta la calidad gastronómica, el servicio o la experiencia del cliente. Uno de los reconocimientos, el de Mejor Restaurante en Redes Sociales, se ha venido a Santiago de Compostela con el establecimiento especializado en comida italiana Sicilia in Bocca y que en 2019 fue reconocido como Mejor Pizza de España y en 2024 con el Premio Just Eat a Mejor Restaurante Norte de España, entre otros muchos reconocimientos.

Otros cinco premios han recaído en establecimientos de Galicia como el Establecimiento más Sostenible para La Estación de Loman en Ourense; el Mejor Restaurante Vegetariano de España, La Cuchara Veggie (A Coruña); La Pianida Riminese distinguido como Mejor Restaurante Italiano; Buen Rollo como Mejor Establecimiento Dulce y Pikante, reconocido como Mejor Comercio de España.

"Estamos contentísimos", confiesa a Quincemil Isabel, copropietaria del establecimiento, "me gusta porque, al final, lo que demuestran estos reconocimientos es que estás haciendo las cosas bien y que las cosas le gustan a la gente".

Los Premios Just Eat es un reconocimiento al que le tiene "un montón de cariño" ya que fue uno de los primeros que recibieron cuando comenzaron. "Fue un premio que nos dio mucha visibilidad en su momento y ayudó mucho a que la gente nos conociera y a expandirnos", señala.

Este lunes, además de su premio a Mejor Restaurante del Norte de España, también se le ha unido el de Mejor Restaurante en Redes Sociales, unas plataformas totalmente en auge y más que consolidadas y de las que dice Isabel que "es un referente ahora mismo y estar ahí como las mejores es un orgullo".

"Cuanto más atractiva sea tu red social, más gente va a atraer"

Aunque Isabel confiesa que "sigue funcionando mucho el boca a oreja", las redes sociales juegan un papel fundamental a la hora de publicitar y conocer un negocio.

"La gente ya no pasa por el restaurante a preguntar qué menú tenéis o miraban la carta que teníamos fuera. Ahora todo es a través de las redes sociales y, cuanto más atractiva sea tu red social, más gente va a atraer", señala Isabel.

Así, en las redes de Sicilia in Bocca encontramos multitud de contenido donde la comida del restaurante funciona como eje conector de publicaciones tan variadas con personajes de la cultura, deporte o con los trabajadores del propio local creando una comunidad que abarca a todo tipo de gustos y públicos.

Uno de sus contenidos es su magacín cultural, donde invitan a artistas locales, gallegos o nacionales, a su restaurante para dar a conocer algunos de sus productos. "Es algo que está funcionando bastante bien", explica Isabel, "los artistas también conocen a nuestro restaurante".

"Son redes sociales bastante dinámicas; se mezcla comida con el magacín cultural, con anécdotas, hacemos algún concurso también, colaboramos con el Dépor, con el Obra... Yo creo que es una red social muy variada", menciona Isabel sobre lo que más caracteriza las redes sociales del Sicilia in Bocca.

La copropietaria remarca en no caer en lo monótono y en "lo más clásico" de un restaurante, como "comida y recetas todo el tiempo", "eso está muy bien, porque al final somos un restaurante y también lo tenemos porque es necesario", y apuesta por mezclarlo con "cosas interesantes".

Tras este premio, su idea es seguir con las acciones que llevan a cabo, "no estar parados", y la idea del restaurante también es continuar con distintos proyectos.