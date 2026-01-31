Una antigua fábrica de chocolate de Santiago se convierte en el local rey de las brasas

Hasta finales de los años 90, el número 15 de la rúa das Orfas de Santiago albergaba la fábrica de Chocolates Raposo y, tras varios negocios que echaron el cierre, en el año 2022 abría Cacao, un espacio multigastronómico de más de 1.000 metros cuadrados y que no olvida a su predecesor, conservando alguna de las máquinas de la antigua fábrica, la estructura e incluso la tostadora de cacao. "Intentamos intervenir lo mínimo que pudimos", comenta Miguel Álvarez, una de las personas que está detrás de Cacao.

En el local se puede disfrutar de un total de seis espacios gastronómicos: la zona "gastro" que es "más informal, para picar algo o tomarte una caña"; le sigue la zona de la pulpería, con propuestas alrededor del pulpo y ostras; le sigue la "sala de máquinas", en donde se pueden observar las antiguas máquinas de la fábrica "es nuestra propia sala de máquinas porque es la cocina"; el "asador", "la zona más restaurante, por así decirlo"; en la parte superior del local, se encuentra una zona reservada para eventos, fiestas o celebraciones privadas; finalmente, uno de los grandes atractivos de Cacao también es su gran terraza, un jardín interior de 300 metros cuadrados que une todas las estancias.

Uno de los seis espacios de Cacao Quincemil

Un mes de febrero lleno de novedades

De lunes a viernes, en Cacao se puede disfrutar de un menú del día muy variado que consta de elegir entre seis entrantes, seis segundos y dos postres. Al igual que su carta, son "es comida que ejecutamos toda aquí, todas elaboraciones propias".

En su carta el gran protagonista son las brasas, con una carta especializada en carnes, donde el chuletón o la picaña son los platos estrella, pero también se pueden disfrutar de arroces a la brasa y platos para compartir, como croquetas o torreznos.

Luego está otro de sus puntos fuertes las Custom Burguers Shop, un proyecto que nació con el cocinero Pepe Solla en el Náutico de San Vicente.

"Miguel de la Cierva (propietario del Náutico) buscaba una opción informal para la gente que venía a los conciertos, armar una burger o algo. Empezamos con el proyecto allí y luego lo incorporamos tanto aquí en Cacao como en La Central, otro local que tenemos en Milladoiro".

Algunas hamburguesas de Custom Burguers Shop Cacao Restaurante

Con nombres vinculados a la música, se trata de hamburguesas "premium" y que en breve sacarán una nueva carta. De hecho, hasta el 1 de marzo se puede votar su hamburguesa Satisfaction 2.0, con queso San Simón ahumado, torreznos braseados o con su mayonesa de tres Chiles, para el VI Campeonato de España de Hamburguesas.

La otra gran novedad es que, a partir del viernes 6 de diciembre, Cacao comenzará a abrir durante todo el día, incorporando desayunos y brunch. Contarán, también, con una colaboración muy especial: Chuore, un obrador en la rúa da Senra que aportará al local su plato estrella, los churros, elaborados artesanalmente (hasta los amasan a diario) con su chocolate caliente y toppings, "todo casero".

Durante este mes de febrero también se puede degustar su cocido, los viernes, sábados y domingos, y el 14 de febrero, de su menú de San Valentín.