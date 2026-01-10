El restaurante en Santiago de Compostela con cocina "muy casera", sencilla y tradicional

En el número 44 de la rúa do Pombal, muy cerca del parque de la Alameda de Santiago, se encuentra la cafetería y restaurante As Margaritas. Antes se encontraban en el barrio de San Pedro, en el número 24, con la Tapería Lúas, pero en el mes de septiembre dieron comienzo a una nueva aventura en el hostal homónimo al local.

En los fogones del restaurante se encuentra Cristina y explica que As Margaritas se caracteriza por una cocina "muy casera, lo hacemos todo, la repostería y la comida". "Son recetas muy sencillas, una cocina tradicional, pero también innovadora", comenta.

Tarta de queso de chocolate blanco y volcán de chocolate sin gluten. Ambos caseros Quincemil

"Lo más característico de esta cocina es la sencillez, porque son platos con muy pocos ingredientes y sobre todo tradicionales. Recetas sin complicaciones", añade Cristina. Recetas y platos sencillos, que no por ellos dejan de ser menos ricos, todo lo contrario, con solo entrar por la puerta del local el olor de sus platos no dejan otra opción que sentarse a disfrutar de sus sabores.

En As Margaritas podemos disfrutar de un buen desayuno con sus tartas y dulces caseros que se cambian cada semana. "No tenemos una lista de postres, los cambio en función de lo que me apetece hacer", puntualiza Cristina, quien también explica que los aprovecha para el menú del día que ofrecen en el local, "no hacemos distinción, ofrezco lo mismo".

También se pueden degustar sus variadas tostadas, como la de revuelto de huevos con bacon, champiñones o tomate, o la de crema de cacao y naranja o la de crema de cacahuete y plátano.

En su menú del día ofrecen, por solo 13,5 euros, un primero, un segundo, pan, bebida, postre o café. Destaca que siempre hay opciones vegetarianas, veganas y sin gluten y con productos de temporada, siendo las sopas y las cremas las protagonistas ahora en invierno o las castañas y las setas los productos estrella.

Sartén de patatas, setas y castañas Quincemil

As Margaritas también cuenta con carta propia donde se pueden degustar croquetas de castaña y chorizo, de setas y queso azul, arroz con solomillo y setas, risotto con merluza y sepia o parmentier de calabaza con tofu marinado, "la mayor parte de estos platos son sin gluten, excepto las croquetas". Unas opciones que variarán en función de la estación del año para ofrecer los productos de la temporada.

En As Margaritas la sencillez es su punto fuerte con sabores caseros como plato estrella que te harán sentir como en casa. Podrás disfrutarlos de lunes a domingo, de 8:30 horas a 16:00 horas.