Ofrecido por:
Así son los menús de Navidad que propone La Central Gastronómica en Santiago
El restaurante ubicado en O Milladoiro ha diseñado cuatro propuestas especiales para las celebraciones navideñas, con distintos formatos y precios pensados para disfrutar en grupo durante las fiestas
Contenido patrocinado
La Central Gastronómica ya tiene listas sus propuestas para las celebraciones navideñas. El restaurante ha diseñado cuatro menús especiales pensados para comidas y cenas de empresa, encuentros entre amigos o celebraciones familiares, con opciones que se adaptan a distintos presupuestos sin renunciar a una experiencia cuidada y pensada para compartir.
Las propuestas reflejan la esencia de La Central: una cocina de brasa protagonista, producto de calidad y cercanía, y elaboraciones propias hechas con mimo. Un local tan espectacular como acogedor, ideal para compartir comidas y cenas de Navidad entrañables, en un ambiente cuidado al detalle donde todo está pensado para disfrutar
Menú número 1: 27€/persona
Una opción pensada para celebraciones desenfadadas, con platos ideales para compartir y algunos de los imprescindibles de la casa.
-
Croquetas de cochinillo con manzana y jamón ibérico.
-
Nachos crujientes estilo Yucatán o Tacos de cochinita pibil.
-
Burger a elegir con patatas fritas.
-
Tarta cremosa de queso para compartir.
Menú número 2: 35€/persona
Un menú más completo, perfecto para comidas y cenas de empresa o grupos que buscan una experiencia más amplia sin perder el carácter informal y para compartir.
-
Empanada casera de cerdo de castaña y manzana.
-
Langostinos crujientes en panko con salsa tártara.
-
Bombas de queso con cereales y salsa de miel y mostaza.
-
Costilla ibérica a baja temperatura y al carbón con patatas fritas.
-
Tarta cremosa de queso para compartir.
Menú número 3: 40€/persona
Una propuesta con un enfoque más gastronómico, que combina elaboraciones tradicionales con platos más actuales, pensada para celebraciones especiales.
-
Primeros: Empanada casera de cerdo de castaña y manzana, Mejillones a la brasa con emulsión de escabeche y cítricos y Raviolis de txangurro con espuma de salsa americana.
-
Segundos (a elegir): Picaña de vaca marela braseada con parmesano y pimiento a la leña o Canelones melosos de carrillera de vaca y setas.
-
Postre: Torrija de brioche caramelizado con helado de turrón.
Menú número 4: 45€/persona
La opción más completa de La Central Gastronómica para estas fiestas, pensada para quienes buscan una celebración navideña con un plus de producto y elaboración.
-
Primeros: Burrata ahumada con tomates de temporada, gambas, brotes y pesto, Langostinos crujientes en panko con salsa tártara y Steak tartar con yema, trufa y parmesano.
-
Segundos (a elegir): Solomillo de vaca madurada con patata panadera y pimientos del piquillo o Corvina al carbón con parmentier y trigueros.
-
Postre: Torrija de brioche caramelizado con helado de turrón.