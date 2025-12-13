El local de Santiago donde conviven la alimentación consciente y opciones veganas y sin gluten

El local de Santiago donde convive la alimentación consciente y opciones veganas y sin gluten

En el número 24 de la rúa das Casas Reais en Santiago se esconde un pequeño local donde la alimentación consciente y la comida vegana y sin gluten son los protagonistas. Se trata de Veggie Sue y detrás de él está Rocío, una bilbaína con raíces maternas gallegas.

Tras malas experiencias laborales, varias crisis existenciales y frustraciones, se animó a abrir este proyecto donde Rocío transmite y proyecta su modelo de vida, "de cuidado del bienestar". La dueña explica que cuenta con estudios de coaching holístico que le ayuda a plasmar ese modelo de vida, consciente y pausado, en Veggie Sue.

Rocío estuvo catorce años en Barcelona, pero "hay algo que me conecta mucho con Galicia". De madre originaria de Caldas de Reis, siempre veraneó en Galicia y hasta estudió la carrera de Veterinaria en Lugo, que dejó a los dos años porque no era como lo esperaba.

Interior de Veggie Sue Quincemil

"Fue una decisión difícil, pero al final me lo creí", comenta. De esta manera, tras dudar si escoger un local situado en Algalia de Arriba o este de Casas Reais, del que "va a parecer así un poco holístico pero me gustaba la energía que tenía, me tenía un alquiler bastante asequible", y a finales de junio, casi ya principios de julio, comenzó con esta aventura.

"En verano funcionó bien porque había muchos peregrinos", explica Rocío, "vienen del camino, muy indigestos porque las opciones son bastante reducidas". Aunque a ella lo que más le interesa es que "el concepto llegue a la gente de aquí".

En poco más de 20 metros cuadrados, Veggie Sue está pensado para ser un local take away, pero también cuenta con sitios para poder disfrutar de su comida y bebidas dentro. Su carta se caracteriza, además de por ser vegana y sin gluten, por los productos ecológicos y de proximidad, contando con varios distribuidores gallegos y con productos frescos y locales.

Los envases que se utilizan para llevar la comida y bebida también son sostenibles, Rocío busca que "todo el local fluya en base a una idea".

En Veggie Sue podemos disfrutar de bowls de avena, yogur vegetal o de chía; de batidos de plátano, aguacate o frutos rojos; o de tostadas de hummus, dulces o de aguacate, aunque Rocío menciona que la que está triunfando es la de queso de anacardos ahumado con tomate natural.

Uno de los bowls de su carta Veggie Sue

También se pueden disfrutar de bebidas como chai latte, matcha, cacao alcalinizado, de cúrcuma o kombuchas. De igual modo, se cuenta con pastelería de clorofila que hace una pareja de Pontevedra.

Puedes disfrutar de la carta de Veggie Sue tanto para desayunar como para merendar, en horario de 9:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:30 horas, abriendo solo por las mañanas los sábados y cerrando los miércoles y domingos.