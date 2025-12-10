"El dieciocho": el nuevo espacio gastronómico del Outlet Área Central en Santiago

Este innovador concepto culinario con cuatro cocinas especializadas y una firme apuesta por el producto local completa la oferta de hostelería, comercio y ocio del centro comercial

El espacio gastronómico "El dieciocho" abre hoy miércoles 10 de diciembre en el Outlet Área Central, una nueva propuesta gastronómica que nace para revolucionar la oferta de restauración a nivel de toda Galicia.

"El dieciocho" es un espacio gastronómico que contará con cuatro cocinas, cada una de ellas centrada en una especialidad. Por tanto, este nuevo establecimiento destacará por su variedad de platos, además de por la calidad de su materia prima y por su apuesta por los productos locales y de proximidad. Las cuatro propuestas culinarias diferentes, pero perfectamente complementarias entre sí se disfrutarán enmarcadas en una moderna decoración, una ambientación muy acogedora y un exquisito trato al cliente.

Una de las propuestas gastronómicas será Oura Pizza, un proyecto dirigido por el premiado pizzaiolo Julio Gómez, quien hasta ahora ha desarrolla su carrera en Barcelona. Al abrir en "El dieciocho", Oura se convertirá en la pizzería más galardonada de Galicia y la única que figura en la guía 50 Top Pizza, la mayor guía internacional y de más prestigio en el mundo de la pizza. Julio Gómez también atesora el ser embajador de Farina Petra de Molino Quaglia, una de las harineras líderes mundiales por sus harinas noble.

Apostando por productos locales Km. 0, Oura Pizza promete el mejor emplatado para ingredientes gallegos: una masa innovadora y premiada que resulta de años de estudio y dedicación. Oura se posiciona como un destino imprescindible para amantes de la cocina auténtica y apasionada.

Otra de las cocinas vendrá de la mano de la firma The Carnivan, establecimiento que ostenta el premio a la mejor hamburguesa de Castilla y León y de España 2025. Procedentes de León con diez años de trayectoria y cuyo establecimiento cuenta con un Solete Repsol, los clientes podrán disfrutar de las hamburguesas premiadas ahora en Santiago de Compostela.

El tercero de los fogones estará especializado en la cocina peruana fusión. Entre sus opciones, los comensales podrán degustar comida nikkei, que surge de la unión entre la comida japonesa y peruana; chifa, unión de la comida peruana y china; y pokes, plato originario de Hawái.

La última de las propuestas versará sobre la cocina tradicional, en la que destacará una materia prima de alta calidad con el empleo de productos y carnes de la marca Petramora, procedentes de un proyecto ganadero situado en una dehesa de Zamora en donde los animales pastorean en libertad. De ahí nace Petramora, la primera ganadería española en obtener el certificado de bienestar animal tras años de dedicación, investigación y un modelo de gestión sostenible. El saber hacer y los conocimientos de la marca Petramora sobre cómo cocinar respetando estos productos de calidad estará muy presente en sus platos de "El dieciocho".

Este nuevo establecimiento se sitúa en la esquina roja de Área Central y cuenta también con una terraza con una decoración muy cuidada. Además de comidas y cenas, El dieciocho también ofrecerá servicio de cafetería y desayunos.

Para el Outlet Área Central, la inauguración de "El dieciocho" supone seguir con su proyecto renovador de su oferta única y diferenciadora con respecto a cualquier otra superficie comercial y actualizar su oferta de hostelería y restauración con esta propuesta tan potente pensada para todos los públicos, desde familias, grupos de jóvenes o parejas.