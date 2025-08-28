Los helados artesanales de La Central llegan al Outlet Área Central en Santiago

La Central Heladera abre su establecimiento este viernes en el Outlet Área Central y en él el cliente podrá disfrutar de sus helados de elaboración artesanal a partir de productos de proximidad de primera calidad.

Con origen en Ourense, La Central Heladera es una marca joven, dinámica e innovadora especializada en helados artesanos que son elaborados con ingredientes de productores de cercanía. Por esta razón, sus helados cuentan con la garantía del sello de Galicia Calidade.

El cliente de La Central Heladera disfrutará de recetas únicas que aportan una fusión entre tradición e innovación para dar forma a la mejor materia prima y convertirla en helados gourmet.

Las cremas en La Central Heladera están elaboradas con leche de proximidad y sorbetes con fruta 100% natural, ofreciendo sabores sin gluten, sin lactosa, VeganOK y con menos del 1% de materia grasa.

Además de helados, La Central Heladera también cuenta en su carta con la elaboración de crepes dulces y gofres con sus complementos y toppings, brioches rellenos de helado y batidos.

Promoción de apertura

Como promoción de apertura, La Central Heladera ofrecerá en su nuevo local del Outlet Área Central un 2x1 en todos los helados desde este viernes 29 y hasta este domingo 31 de agosto para que el cliente pueda conocerlos y disfrutar de sus sabores.

Este nuevo establecimiento se encuentra en la esquina verde de la planta baja del Outlet Área Central y su horario es hasta el 7 de septiembre, de 17:00 a 20:30 horas; y a partir del 8 de septiembre de lunes a jueves, de 17:00 a 20:30 h; el viernes, de 17:00 a 21:00 horas; el sábado, de 12:30 a 21:00 h.; y el domingo, de 12:00 a 20:30 horas.

Con la apertura de La Central Heladera, el Outlet Área Central aumenta su oferta de restauración y sus clientes ya cuentan con un nuevo espacio acogedor en donde reponer energías después de sus compras y de un nuevo local para disfrutar con amigos y familia.