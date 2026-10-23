Receta ideal de lentejas con chorizo para los meses de otoño e invierno Shutterstock y @comiendobienn

Rubén, chef: "Las lentejas más adictivas se empiezan salteando 2 chorizos con 30 gramos de beicon a fuego medio"

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Con la bajada de temperaturas propia del otoño y del invierno, lo que más apetece es comer esos platos de cuchara tan calentitos que no son nada habituales en verano, como la fabada, los callos, el caldo y, por supuesto, las lentejas.

Un buen plato de lentejas se caracteriza por ser muy contundente, pero también por contar con una gran dosis de sabor gracias a los ingredientes que lleva la receta para acompañar a esta popular legumbre. Siempre se tiende a pensar que no es un plato fácil de preparar, pero guiándote por el paso a paso de chefs profesionales, es muy sencillo.

"La forma más adictiva de comer lentejas"

Rubén, chef gallego que comparte recetas exquisitas en @comiendobienn, publicó hace unos meses el paso a paso para conseguir unas lentejas estofadas de las de toda la vida, ese plato reconfortante y perfecto para los meses de frío y que disfrutas con cada cucharada que te llevas a la boca.

Sin duda, una receta ideal para llenar la barriga, comer verduras y hortalizas y descubrir cómo, con ingredientes sencillos, se puede conseguir un sabor espectacular. El secreto está en el sofrito, el toque del chorizo y el beicon y esa cremosidad que convierte un buen guiso en un platazo increíble.

Tal y como indica el chef gallego, "empezamos troceando el chorizo y salteamos a fuego medio con un poco de beicon". Tras retirar estos de la sartén, en la misma grasa hay que incorporar dos puerros, una cebolla y, cuando estén tiernos, añadir la zanahoria junto con una pizca de sal.

Tras esto, agrega una cucharada de pimentón, concentrado de tomate y 200 gramos de tomate natural. Es importante dejar que reduzca para que el sofrito se llene de sabor. "Ponemos las lentejas, mezclamos, reincorporamos la carne y vertemos caldo de pollo", continúa Rubén.

Cuando rompa a hervir, añadimos tres patatas chascadas y dejamos cocinar hasta que estén tiernas. Para conseguir una textura más cremosa, recomienda triturar un par de cucharones del guiso y devolverlo a la cazuela.

Ahora solo queda dejar reposar durante cinco minutos con el fuego apagado y ya tendrás listo este plato. Sírvelo bien caliente y, si quieres, termina con una guindilla para darle un toque final a tus lentejas exquisitas y espectaculares para ponerte a reventar.

Ingredientes 2 chorizos

30 gramos de beicon

1 cebolla

3 puerros

3 zanahorias

Aceite de oliva

500 ml de caldo de pollo

200 gramos de lentejas (100 gramos por persona)

Sal

1 guindilla Paso 1 Trocea los chorizos y sofríe a fuego medio con el beicon Paso 2 Retira los chorizos y el beicon. En la misma grasa incorpora dos puerros, una cebolla y, cuando estén tiernos, añade la zanahoria y una pizca de sal Paso 3 Agrega una cucharada de pimentón, concentrado de tomate, 200 gramos de tomate natural y deja que reduzca Paso 4 Añade las lentejas. Mezcla y reincorpora la carne. Vierte el caldo de pollo Paso 5 Cuando rompa a hervir, añade tres patatas chascadas. Cuando estén tiernas, tritura un par de cucharones para dar cremosidad Paso 6 Devuelve al estofado. Deja reposar cinco minutos con el fuego apagado Paso 7 Sirve las lentejas, acabamos con una guindilla

Los beneficios de las lentejas

Tal y como se indica en la Fundación Española de la Nutrición, las lentejas contienen proteínas, fibra, hierro, magnesio, zinc, potasio, fósforo, selenio, tiamina, niacina, folatos y vitamina B6. También son fuente de hierro no hemo, magnesio, zinc, potasio, fósforo y selenio.

Destacan por su bajo contenido en grasa y alto contenido en proteínas de origen vegetal. El contenido de vitaminas destaca por la tiamina, niacina, folatos y vitamina B6. "Una ración de lentejas cubre el 29% de la ingesta recomendada de tiamina para un hombre de 20 o 39 años con actividad física moderada", indican.