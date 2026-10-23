Ofrecido por:
Rubén, chef: "Las lentejas más adictivas se empiezan salteando 2 chorizos con 30 gramos de beicon a fuego medio"
Las lentejas poseen un bajo contenido en grasa y alto contenido en proteínas de origen vegetal
Puede interesarte: Andrea, cocinera: "Para una tortilla de patatas saludable no frías las patatas en aceite, hazlas 15 minutos en el micro"
- Total: 1 h 20 min
- Comensales:2
Con la bajada de temperaturas propia del otoño y del invierno, lo que más apetece es comer esos platos de cuchara tan calentitos que no son nada habituales en verano, como la fabada, los callos, el caldo y, por supuesto, las lentejas.
Un buen plato de lentejas se caracteriza por ser muy contundente, pero también por contar con una gran dosis de sabor gracias a los ingredientes que lleva la receta para acompañar a esta popular legumbre. Siempre se tiende a pensar que no es un plato fácil de preparar, pero guiándote por el paso a paso de chefs profesionales, es muy sencillo.
"La forma más adictiva de comer lentejas"
Rubén, chef gallego que comparte recetas exquisitas en @comiendobienn, publicó hace unos meses el paso a paso para conseguir unas lentejas estofadas de las de toda la vida, ese plato reconfortante y perfecto para los meses de frío y que disfrutas con cada cucharada que te llevas a la boca.
Sin duda, una receta ideal para llenar la barriga, comer verduras y hortalizas y descubrir cómo, con ingredientes sencillos, se puede conseguir un sabor espectacular. El secreto está en el sofrito, el toque del chorizo y el beicon y esa cremosidad que convierte un buen guiso en un platazo increíble.
Tal y como indica el chef gallego, "empezamos troceando el chorizo y salteamos a fuego medio con un poco de beicon". Tras retirar estos de la sartén, en la misma grasa hay que incorporar dos puerros, una cebolla y, cuando estén tiernos, añadir la zanahoria junto con una pizca de sal.
Tras esto, agrega una cucharada de pimentón, concentrado de tomate y 200 gramos de tomate natural. Es importante dejar que reduzca para que el sofrito se llene de sabor. "Ponemos las lentejas, mezclamos, reincorporamos la carne y vertemos caldo de pollo", continúa Rubén.
Cuando rompa a hervir, añadimos tres patatas chascadas y dejamos cocinar hasta que estén tiernas. Para conseguir una textura más cremosa, recomienda triturar un par de cucharones del guiso y devolverlo a la cazuela.
@comiendobienn 🥣LENTEJAS CON CHORIZO🥣 🔸Ingredientes: - 2 chorizos - 30gr de bacon - 1 cebolla - 3 puerros - 3 zanahorias - Aceite de oliva - 500ml de caldo de pollo - 200gr de lentejas (100gr por persona) - 3 patatas - Sal - 1 guindilla #lentejas #receta #cocina #Adoteumhabitinho ♬ vlog, chill out, calm daily life(1370843) - SUNNY HOOD STUDIO
Ahora solo queda dejar reposar durante cinco minutos con el fuego apagado y ya tendrás listo este plato. Sírvelo bien caliente y, si quieres, termina con una guindilla para darle un toque final a tus lentejas exquisitas y espectaculares para ponerte a reventar.
Ingredientes
- 2 chorizos
- 30 gramos de beicon
- 1 cebolla
- 3 puerros
- 3 zanahorias
- Aceite de oliva
- 500 ml de caldo de pollo
- 200 gramos de lentejas (100 gramos por persona)
- Sal
- 1 guindilla
Paso 1
Trocea los chorizos y sofríe a fuego medio con el beicon
Paso 2
Retira los chorizos y el beicon. En la misma grasa incorpora dos puerros, una cebolla y, cuando estén tiernos, añade la zanahoria y una pizca de sal
Paso 3
Agrega una cucharada de pimentón, concentrado de tomate, 200 gramos de tomate natural y deja que reduzca
Paso 4
Añade las lentejas. Mezcla y reincorpora la carne. Vierte el caldo de pollo
Paso 5
Cuando rompa a hervir, añade tres patatas chascadas. Cuando estén tiernas, tritura un par de cucharones para dar cremosidad
Paso 6
Devuelve al estofado. Deja reposar cinco minutos con el fuego apagado
Paso 7
Sirve las lentejas, acabamos con una guindilla
Los beneficios de las lentejas
Tal y como se indica en la Fundación Española de la Nutrición, las lentejas contienen proteínas, fibra, hierro, magnesio, zinc, potasio, fósforo, selenio, tiamina, niacina, folatos y vitamina B6. También son fuente de hierro no hemo, magnesio, zinc, potasio, fósforo y selenio.
Destacan por su bajo contenido en grasa y alto contenido en proteínas de origen vegetal. El contenido de vitaminas destaca por la tiamina, niacina, folatos y vitamina B6. "Una ración de lentejas cubre el 29% de la ingesta recomendada de tiamina para un hombre de 20 o 39 años con actividad física moderada", indican.