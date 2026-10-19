El unto es uno de los ingredientes indispensables a la hora de preparar el caldo gallego Shutterstock (mejorada con IA)

Luis, cocinero: "El caldo gallego más rico se hace con 2 patatas, costilla, un trozo de lacón y 90 g de unto"

0 votos

Total: 2 h

Comensales: 4

El otoño y el invierno son las épocas perfectas para disfrutar de los platos de cuchara más tradicionales de la gastronomía gallega, como el exquisito caldo gallego, una receta que no falta en ninguna mesa gallega. Sus grelos o nabizas, alubias, patatas, el sabor que le aporta la carne de cerdo... un manjar para todos los paladares.

Sin embargo, preparar un caldo rico y consistente requiere algo más que buenos ingredientes. Es fundamental organizarse a la hora de poner a desalar la carne y conocer algunos trucos que potencien su sabor con el fin de conseguir un resultado de 10.

Un exquisito caldo gallego

El caldo gallego es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía de Galicia, especialmente durante los meses de otoño e invierno. Sencillo y perfecto para llenar la barriga, esta receta es la combinación perfecta de verduras, patatas, alubias y carne de cerdo.

Sin embargo, conseguir un caldo sabroso requiere respetar los tiempos de cocción y prestar atención a algunos detalles. Luis, un cocinero gallego, ha compartido en sus redes sociales su receta para preparar este plato de cuchara y ha explicado paso a paso cómo conseguir un resultado delicioso.

El primer paso comienza el día anterior. "Dejaremos desalando la costilla en agua y en remojo las alubias toda la noche", explica. Esto es esencial para que el caldo no quede salado. Incluso, lo más recomendable es cambiar el agua dos o tres veces.

Al día siguiente, solo tendrás que introducir en una olla la costilla desalada, junto a un trozo de lacón. Cubrir todo con agua y añadir, también, las alubias. Tras esto, vuelve a echar otra jarra de agua. Lo ideal es que todo quede bien cubierto.

Uno de los ingredientes imprescindibles es el unto, una grasa de cerdo tradicional de la cocina gallega que aporta un increíble sabor a cada plato. "Antes de que comience a hervir le añadimos un poco de unto", señala Luis. "Aporta muchísimo sabor", añade.

Cuando el agua rompa a hervir, recomienda incorporar una taza de agua fría para "asustar las alubias".

Tras media hora de cocción a fuego medio-bajo, llega el turno de añadir los grelos, cortados en trozos pequeños en los tallos y más grandes en las hojas. Después, se añaden un par de patatas chascadas y se deja cocinar todo a fuego bajo durante aproximadamente hora y cuarto con la olla tapada.

Solo queda retirar el unto, servir ese delicioso caldo gallego y disfrutar.