Galicia da una lección al resto de España: el auténtico pulpo á feira se asusta 3 veces durante 3 segundos antes de cocerlo

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No cabe duda de que el pulpo es uno de los platos por excelencia de la gastronomía gallega. Este manjar del mar tiene cientos de miles de adeptos que caen rendidos a su sabor. Sin embargo, cocinar un pulpo en el punto correcto es más complicado de lo que parece, y existen algunos trucos para conseguirlo.

Charo, una cocinera gallega, ha publicado en su cuenta de TikTok el paso a paso de cómo hacer pulpo á feira de la manera correcta y tradicional, desde cómo hervir el agua hasta de qué forma emplatar esta exquisitez para que la apariencia sea la correcta.

Pocos ingredientes, pero bien ejecutados

Esta cocinera gallega ha compartido con todos sus seguidores la "receta de pulpo tradicional de toda la vida en Galicia", es decir, "pocos ingredientes, pero bien ejecutados para un resultado sabroso".

Para empezar, pone agua a hervir en una olla con una cebolla pequeña a la que hace unos cortes. Según explica, la añade porque "los ácidos de la cebolla ablandan el músculo del pulpo". Cuando el agua rompe a hervir, llega uno de los momentos clave de la receta: asustar el pulpo.

Para ello, lo introduce y lo saca del agua tres veces, durante unos tres segundos cada vez. "Es como hacerle un sellado", señala Charo, un procedimiento que "sirve para que la piel se pegue al músculo y no se caiga".

Después, deja el pulpo completamente sumergido en el agua hirviendo y lo cocina destapado. El tiempo depende del tamaño de la pieza, aunque en su caso lo mantiene unos 20 minutos. Para comprobar si está listo, lo pincha con un tenedor en la parte más gruesa y comprueba que esté tierno.

Una vez apagado el fuego, deja reposar el pulpo unos cinco minutos antes de sacarlo y cortarlo en rodajas. Otro de sus trucos consiste en introducir los platos de madera en el agua de cocción para calentarlos y conseguir que el pulpo conserve mejor la temperatura al servirlo.

Por último, coloca las rodajas del pulpo sobre la madera y las aliña con sal gruesa, pimentón dulce, pimentón picante y un buen chorro de aceite de oliva virgen extra.

El resultado es uno de los grandes clásicos de la gastronomía gallega que encanta a todos los paladares y en el que la calidad del producto, el punto de cocción y el correcto aliño son las claves fundamentales para un riquísimo pulpo á feira.