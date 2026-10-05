Carlos, cocinero de la tercera mejor tortilla de España: "La receta no tiene mucho secreto, es intuitiva y talentosa"

El restaurante Caserío de Tión, en Coirós (A Coruña), está de celebración. Carlos Boado ha conseguido el tercer puesto en el Campeonato de España de Tortilla, celebrado este fin de semana en el marco de la feria Alicante Gastronómica.

"Aún nos cuesta creerlo, llegar a estar entre las tres mejores tortillas de España es un orgullo enorme", señalan desde el restaurante. Caserío de Tión comparte así el podio con Celia Clara Correira (Restaurante La Teulada de Elche) y Alejandro Oliveira (La Falda de Chamberí de Madrid), que ocuparon el primer y segundo puesto, respectivamente.

El Caserío de Tión se cuela en el top 3 de la Mejor Tortilla de España

Situado a pie de carretera, el restaurante Caserío de Tión, en Coirós (A Coruña), ha conseguido el tercer premio a la Mejor Tortilla de España. El reconocimiento se dio a conocer durante la feria Alicante Gastronómica, una noticia que no ha dudado en celebrar a través de sus redes sociales.

"Gracias a cada persona que confía en nosotros, a la gente que viene al restaurante y sobre todo a los que nos apoyáis cada día. Nos ayudasteis y nos seguís ayudando a crecer, lo que hizo que pudiésemos llegar hasta aquí".

Y agrega: "Además de toda la clientela, detrás de este tercer puesto hay mucha ilusión, mucho esfuerzo y mucho trabajo, trabajo que realizamos en equipo. Aunque el premio sea del Caserío de Tión, en realidad también es un poquito vuestro. Gracias por estar al otro lado siempre viéndonos crecer".

En una conversación con este medio, Carlos Boedo ha afirmado que desde el Caserío de Tión están muy contentos e ilusionados. "Es una competición muy igualada, el jurado lo tiene muy difícil porque son más de 20 tortillas".

Preguntado sobre la receta de la tercera mejor tortilla de España, el cocinero ha señalado que "no tiene mucho secreto". "Es una receta intuitiva y talentosa. También es importante tener buenos productos, una buena patata y huevos camperos en libertad".

Estas son las mejores tortillas de España

En esta edición, una de las más reñidas según el presidente del jurado, Rafael García Santos, ha otorgado un triple cuarto, empatados a puntos, entre los concursantes de los restaurantes O Cabo (A Coruña), de Ramón Rodríguez; Nou Pinet (Alicante), de Dana Rotaru; y Tizona (Logroño), de Carlos Olabuenaga.

Con esta información, el ranking con las mejores tortillas de España queda de la siguiente forma: