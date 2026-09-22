Una receta que encantará a tus invitados @Comiendobienn/Shutterstock

Rubén, cocinero: "Horneamos las chuletas de rodaballo 20 minutos a 140º y luego marcamos a fuego fuerte"

El rodaballo es uno de los pescados blancos más ricos y apreciados por la gran cantidad de proteínas esenciales que aporta para el cuerpo. Además, contiene ácidos grasos omega-3, vitaminas del grupo B y minerales, como el potasio, fósforo y yodo.

Para preparar rodaballo en casa existen múltiples opciones: a la parrilla, al horno, a la plancha o en salsa. Rubén Martínez, el cocinero detrás del perfil @comiendobienn, opta por prepararlo en chuletas y al horno.

Cómo preparar chuletas de rodaballo en casa

"Estas son chuletas de rodaballo en su propio pilpil. Tenéis que probarlas", dice al comienzo del vídeo. "Un plato fácil y rápido para sorprender a tus invitados", agrega. Con tan solo cuatro ingredientes, el chef gallego prepara este delicioso plato en pocos minutos.

Para ello, utiliza la siguiente lista de ingredientes:

Lista de ingredientes

1 rodaballo

3 dientes de ajo

1 puñado de espárragos trigueros

Aceite de oliva

Paso a paso

Una vez que tengamos listo todos los ingredientes, estos son los pasos a seguir:

Comenzamos la receta con la preparación del rodaballo. Para ello, retiramos la cabeza y las aletas Cortamos el pescado a la mitad, hacemos lo mismo con cada lomo y reservamos A continuación, confitamos la cabeza del pescado junto con unos dientes de ajo para elaborar un pilpil clásico Al mismo tiempo, horneamos las chuletas durante 20 minutos a 140º y luego las marcamos a fuego fuerte Como guarnición, salteamos unos espárragos trigueros Emplatamos y... ¡a disfrutar!

El rodaballo, un pescado rico en proteínas de alto valor biológico

El rodaballo es rico en vitaminas y minerales Shutterstock

El rodaballo (Scophtalmus maximus) es un pez demersal que habita camuflado en el fondo a profundidades entre 10 y 100 metros. Puede llegar a vivir hasta 30 años y su área de distribución es el océano Atlántico y el mar Mediterráneo.

"Antes era muy abundante, ahora común", señala la Fundación Española de la Nutrición (FEN). No obstante, "actualmente es cultivado con gran éxito en España, sobre todo en Galicia".

En cuanto a su perfil nutricional, el rodaballo es un pescado semigraso, fuente de proteína de alto valor biológico.

Su contenido en vitamina B12 y niacina (B3) es quizás "algo menos relevante" respecto al que contienen otros pescados. "En cualquier caso, las ingestas recomendadas al día para la vitamina B12 quedan cubiertas con una ración y el 40% de las fijadas para la niacina en mujeres".

Por otra parte, el rodaballo es fuente de selenio y fósforo.

"El selenio contribuye al mantenimiento del cabello y las uñas en condiciones normales; el fósforo contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales".