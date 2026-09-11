El restaurante donde comer a reventar comida tradicional en la propia cocina: "No se puede comer mejor"

La hostelería gallega tiene todo lo necesario para sorprender a cualquier visitante, ya sea porque llega recomendado por algún conocido, atraído por las buenas reseñas o, simplemente, porque iba de paso y decidió entrar en el primer restaurante que encontró. Y es que en Galicia hay establecimientos de lo más peculiares, tanto que en algunos de ellos hasta comes, literalmente, en la cocina.

Uno de estos lugares es la Taberna de Montse, situada en la parroquia de Orrea del municipio de Riotorto (Lugo). Aquí la experiencia va un paso más allá: comes literalmente en la propia cocina del restaurante, mientras observas cómo Montse y todo su equipo preparan platos de cocina tradicional y alucinas con el increíble olor de cada receta.

Comida casera y tradicional a buen precio

Hay restaurantes en los que comer va mucho más allá y ese es el caso de la Taberna de Montse, un conocido establecimiento de Orrea, que llamó especialmente la atención del creador de contenido Senén Morán durante su visita a Galicia el verano pasado.

Situado junto a la carretera N-640, este restaurante de carretera destaca por su increíble ambiente familiar y, sobre todo, por una peculiaridad: aquí puedes comer directamente en una mesa instalada dentro de la cocina, junto a los fogones en los que Montse hace su magia.

#galicia #restaurante #galiciatiktok #viajes ♬ Taking every Chance - 佚名 @senen98_ El sitio más peculiar de Galicia en el que comí hasta la fecha, me lo recomendó un seguidor y acertó de pleno Llegué sin reserva y comí con varios desconocidos, muy majos todos ellos, en la cocina. Os recomiendo llamar antes de ir porque está a reventar. El menú de lunes a viernes está a 14 euros, es algo más caro el finde pero tampoco mucho más; a 18. La ubicación es el Km-50 de la Nacional 640. Recomendación personal mía: por nacional siempre encuentras la comer sitios de locos 😆 #comida

La experiencia sorprendió tanto a Morán que decidió compartirla con sus seguidores: "El sitio más peculiar de Galicia en el que comí hasta la fecha. Me lo recomendó un seguidor y acertó de pleno", asegura. El creador de contenido cuenta que llegó sin reserva y terminó compartiendo con otros clientes: "Comí con varios desconocidos, muy majos todos ellos, en la cocina".

Algo que recomienda es reservar mesa porque el restaurante suele estar siempre bastante lleno. La propuesta de la Taberna de Montse se basa en cocina casera y tradicional, con especialidades como pulpo, pescados, cocido gallego, carnes y platos de caza como jabalí o corzo. Si lo prefieres, también preparan comida por encargo.

El restaurante solo cierra los domingos. De lunes a sábado permanece abierto de 08:00 a 21:00 horas.

Las reseñas de sus clientes

Solo hace falta echar un vistazo a sus reseñas en Google para darse cuenta de la gran calidad que ofrecen en la Taberna de Montse, tanto en su oferta gastronómica como en el trato del personal y comodidad, lo que le ha llevado a conseguir una puntuación de 4,8 sobre 5.

"No se puede comer mejor y a mejor precio. Todo era casero y estaba riquísimo (garbanzos, salpicón, pollo... los postres espectaculares). Pero no solo es genial la comida; el trato es maravilloso (llevábamos una niña y estuvieron todo el rato pendientes de ella, de que la comida fuera adecuada). Un lugar para disfrutar. Merece mucho la pena la espera", indicó Elisa Martín.

Otros no dudan en elogiar la experiencia que ofrece el restaurante: "(...) El trato fue inmejorable. Como no había hueco en el comedor nos sentaron en la cocina, al lado de la gente, que no podía ser más maravillosa y amable. Estuvimos viendo cómo hacían la comida (...) ¡Estaba todo delicioso! La experiencia nos recordó a estar comiendo en casa con la abuela, abundante, delicioso y cercano (...)", afirmó Gonzalo Trigueros