Así es la torta de maíz más famosa de Guitiriz (Lugo) que se elabora a mano y tiene un Solete Repsol

Pocos ingredientes y mucha tradición. Ese es el secreto de la famosa torta de maíz de Guitiriz, un bizcocho característico de esta localidad lucense que cuenta con una legión de seguidores incondicionales. Y, si hay que escoger un lugar para probarla, la mítica panadería La Esquina es el sitio perfecto.

Una mañana empecé a recibir llamadas de felicitación y de periódicos que querían hacerme fotos”. Así fue como Juan se enteró de que su torta había ganado uno de los Soletes Repsol que la prestigiosa guía otorgó en Galicia en la pasada edición. “Al principio pensé que me estaban gastando una broma. ¿Un Solete? Encima era un día que estaba lloviznando…”. Pero no. Ese reconocimiento llegó con todo merecimiento, después de varias generaciones perfeccionando este característico bizcocho.

La panadería La Esquina abrió sus puertas hace muchos años, pero pasó a manos de la familia de Juan cuando su abuelo, que era uno de los empleados, se hizo cargo del negocio. Por aquel entonces, la panadería estaba situada junto a la carretera Nacional y se dedicaba principalmente al pan y a las empanadas. La torta de maíz era un complemento que solo se elaboraba los fines de semana, algo casi residual.

Pero el boca a boca empezó a hacer de las suyas y cada vez más coches paraban para comprar su torta. La demanda fue creciendo y su padre decidió darle la vuelta al negocio: en lugar de hacer del pan su producto estrella, convirtió a la torta en la gran protagonista de La Esquina. El tiempo le ha dado la razón.

Hoy, Juan está al frente del negocio familiar y el prestigio de sus tortas no deja de crecer. Tienen una línea de tortas de maíz para llevar, que venden sobre todo en áreas de servicio para quienes quieren disfrutarlas durante el viaje, y otra para consumir en la propia panadería, la original. “Hacemos unas 150 tortas al día y se venden todas”, nos asegura.

Esta es la famosa torta de maíz. Jesús Sánchez

La receta secreta de la torta de maíz de La Esquina

La receta de la torta de maíz es sencilla y está elaborada con ingredientes muy comunes. Sin embargo, la que preparan en La Esquina tiene su secreto. De ahí su calidad. Los ingredientes son mantequilla, azúcar, huevo, harina de maíz, harina de trigo (“uno de los ingredientes secretos de la receta de mi padre”, nos confiesa Juan) y limón natural.

Primero se mezcla la mantequilla con el azúcar y, una vez bien integrado y con textura de pomada, se incorpora el huevo, al que previamente se le ha añadido el limón triturado. Se hace poco a poco para que la mezcla vaya emulsionando. Finalmente, se añade la harina y se hornea durante aproximadamente media hora.

“Cada torta tarda en elaborarse unos cuarenta minutos, pero hacemos todo a mano, incluido cascar los huevos… y eso lleva más tiempo”, explica Juan.

Cuando pruebas el resultado, con esa textura esponjosa y ese característico sabor a maíz, entiendes por qué esta panadería triunfa allá donde va con sus famosas y exquisitas tortas de millo.