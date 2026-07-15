Estrella Galicia lanza una cerveza de kiwi: una edición limitada hecha para este verano

Estrella Galicia vuelve a apostar por la creatividad y el producto de proximidad con el lanzamiento de "La de Kiwi", una nueva cerveza de edición limitada desarrollada por Fábrica de Cervezas, su laboratorio de innovación. La propuesta, concebida para disfrutar durante los meses de verano, incorpora uno de los frutos más representativos de la temporada y del campo gallego: el kiwi.

Con un 5,9 % de alcohol, esta nueva referencia destaca por su perfil fresco y afrutado, ofreciendo una experiencia diferente dentro del catálogo de elaboraciones experimentales de la cervecera gallega.

Para dar vida a esta nueva receta, Estrella Galicia ha contado con la colaboración de Kiwi Atlántico, productor de kiwi gallego, y XPRIMIR, empresa encargada de elaborar el zumo de la fruta utilizado en la cerveza. El resultado es una bebida que combina el carácter cervecero de la marca con el sabor y la personalidad de un ingrediente de proximidad.

El lanzamiento coincide con un mes especialmente simbólico para Galicia, que culmina con la celebración del Día Nacional de Galicia, reforzando así el vínculo de la marca con el territorio y con las materias primas locales.

Disponible por tiempo limitado

"La de Kiwi" ya se encuentra a la venta exclusivamente en botellas de 50 centilitros y estará disponible hasta agotar existencias.

Los consumidores podrán adquirirla a través de BigCrafters, en MEGA, el Museo de Estrella Galicia en A Coruña, y en una selección de establecimientos de alimentación.

Una campaña con el humor de Xurxo Carreño

El lanzamiento de esta edición limitada estará acompañado por una campaña en redes sociales protagonizada por Xurxo Carreño, quien aportará el tono cercano y desenfadado que caracteriza a esta nueva propuesta.

La iniciativa busca reforzar la conexión entre el producto, el territorio gallego y la comunidad digital, acercando la cerveza a un público que busca nuevas experiencias y sabores diferentes.

Fábrica de Cervezas, el laboratorio de innovación de Estrella Galicia

Con "La de Kiwi", Estrella Galicia reafirma la filosofía de Fábrica de Cervezas, el espacio donde nacen las recetas más innovadoras de la compañía. Este laboratorio cervecero experimenta con ingredientes poco habituales, productos de temporada y colaboraciones con productores locales para crear ediciones limitadas con identidad propia.

En los últimos años, este proyecto ha dado lugar a cervezas elaboradas con ingredientes tan singulares como grelos, percebes, pimientos de Padrón, castañas, café, almendra o distintas variedades de lúpulo gallego, consolidando una línea de innovación que pone en valor el territorio y la creatividad cervecera.

Con esta nueva propuesta, Estrella Galicia vuelve a demostrar que la cerveza también puede ser un espacio para la experimentación, sin renunciar a sus raíces ni al compromiso con los productos de proximidad.