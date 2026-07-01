Rodrigo Seoane de Santiago gana el título de Mejor Cocinero de Tapas 2026 'Siete Ciudades, Siete Sabores'

Rodrigo Seoane, de Artesana Gastrobar de Santiago de Compostela, se alzó este martes con el título de Mejor Cocinero de Tapas 2026 'Siete Ciudades, Siete Sabores'. Su propuesta, 'Castelo da Rocha', fue elegida por el jurado profesional como la mejor tapa entre las siete presentadas, una por cada ciudad gallega, y también obtuvo el Premio del Público. En su décima edición, la gala se consolidó como un espacio de encuentro entre la gastronomía urbana, el talento culinario y la identidad local.

Premio del Jurado y Premio del Público

Rodrigo Seoane, de Artesana Gastrobar, cuenta con una sólida trayectoria de catorce años en hoteles de cinco estrellas de Baleares, el chef regresó a Galicia para trabajar con Lucía Freitas antes de convertirse en jefe de cocina de Artesana.

Su propuesta ganadora parte de un estofado tradicional de conejo, cocinado lentamente hasta conseguir una textura melosa, que se presenta en el formato contemporáneo de una gyoza al vapor. El bocado se realza con una salsa reducida con notas cítricas de yuzu y hojas de limón, una espuma de chirivía y el toque vibrante de las siete especias japonesas.

Representantes de las siete ciudades

La cita, organizada por Turismo de Galicia, reunió a siete representantes de las ciudades gallegas: Adrián Pérez, de Sinxelo (Ferrol); Carlos Montes, de La Sifonería Gastrobar (A Coruña); Rodrigo Seoane, de Artesana Gastrobar (Santiago de Compostela); Rubén González, de El Cafetín de La Alameda (Pontevedra); Rebeca Guede, de La Orensana (Vigo); Beatriz Alcalá, de La Zapatería del Abuelo (Ourense); y José Luis Pardo, de El Boni (Lugo). Con sus elaboraciones, estos participantes reivindican la calidad del producto gallego.

Los cocineros compitieron por dos galardones. Por un lado, el premio del jurado profesional, que valoró cada tapa según su presentación, textura, sazón y sabor, concepto y originalidad. Por otro, el premio del jurado popular, integrado por los invitados a la gala, que utilizaron un sistema de televotación.

Xosé Merelles, director de Turismo de Galicia, destacó que esta cita "celebra mucho más que un concurso de tapas", ya que representa a una Galicia comprometida con la excelencia de su producto, cada vez más reconocido dentro y fuera de la comunidad. En este sentido, puso en valor que las siete elaboraciones finalistas constituyen un "reflejo de la capacidad de la gastronomía gallega para combinar tradición e innovación".

Asimismo, Merelles subrayó también que "la gastronomía es hoy uno de los grandes elementos diferenciadores de la oferta turística gallega", además de ser una forma de atraer visitantes interesados en descubrir el territorio a través de su identidad y de los productos procedentes de la tierra y del mar. También recordó que "esta edición es especial al cumplirse diez años de la creación de la gala, nacida con el objetivo de reforzar el turismo urbano mediante la gastronomía y proyectar la imagen de Galicia como destino gastronómico".

Con la celebración de esta décima edición, Turismo de Galicia reafirma su compromiso con la promoción de la gastronomía como uno de los principales ejes de la oferta turística gallega y como estrategia para seguir fortaleciendo el posicionamiento de Galicia como destino de referencia a lo largo de todo el año.