La receta de las xoubas afogadas: el plato tradicional gallego con una salsa de tomate para mojar pan

Tatiana, de Ruido en la Cocina, comparte una versión sencilla y llena de sabor de una de las elaboraciones más populares de la cocina gallega, elaborada con el toque del aceite de oliva virgen extra Abril

Las xoubas afogadas son uno de esos platos que forman parte de la memoria gastronómica de Galicia: sencillas, económicas y capaces de transformar unos pocos ingredientes en un bocado lleno de sabor.

La combinación de sardinas frescas, verduras pochadas lentamente y una salsa de tomate casera convierte esta receta tradicional en una apuesta segura para cualquier comida familiar. Además, el aceite de oliva virgen extra Abril aporta el toque perfecto para realzar todos los matices de una elaboración que demuestra que la cocina de siempre sigue teniendo mucho que decir.

Receta de xoubas. Cedida

Ingredientes para 4 personas

1 kg de xoubas o sardinas limpias

1 cebolla grande cortada en juliana

1/2 pimiento rojo cortado en tiras

1/2 pimiento verde cortado en tiras

1 diente de ajo laminado

400 g de tomate triturado

100 ml de vino blanco

1 cucharada de pimentón de La Vera

Aceite de oliva virgen extra Abril

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Elaboración paso a paso

1. Preparar las verduras: Pela la cebolla y córtala en juliana. Lava los pimientos y córtalos en tiras finas. Lamina también el diente de ajo para que aporte todo su aroma al sofrito.

2. Elaborar la base del guiso: Cubre ligeramente el fondo de una cazuela baja o tartera con aceite de oliva virgen extra Abril. Añade el ajo, la cebolla y los pimientos y cocina a fuego suave con la cazuela tapada. El objetivo es que las verduras suden lentamente y se pochen sin llegar a dorarse en exceso.

3. Incorporar el pimentón y el vino: Cuando las verduras estén tiernas, añade el pimentón de La Vera y remueve rápidamente para evitar que se queme. A continuación, incorpora el vino blanco y deja cocinar destapado durante unos minutos hasta que el alcohol se evapore por completo.

4. Cocinar la salsa de tomate: Agrega el tomate triturado y mezcla bien todos los ingredientes. Si se desea suavizar la acidez, puede añadirse una cucharadita de bicarbonato o una cucharadita de azúcar. Cocina la salsa durante unos 10 minutos para que los sabores se integren y adquiera una textura más concentrada.

5. Añadir las xoubas: Coloca las sardinas limpias sobre la salsa formando una espiga, distribuyéndolas de manera uniforme por toda la cazuela. Sazona ligeramente con sal y añade un hilo de aceite de oliva virgen extra por encima.

6. Cocinar y servir: Tapa la cazuela y cocina a fuego medio entre 5 y 10 minutos, dependiendo del tamaño de las xoubas. Cuando estén en su punto, retira del fuego y sirve inmediatamente.

El resultado es un plato humilde y lleno de tradición en el que cada ingrediente tiene su protagonismo. Las verduras aportan dulzor, el tomate crea una salsa intensa y equilibrada y las xoubas se cocinan suavemente absorbiendo todos los aromas del guiso. Una receta perfecta para disfrutar del sabor del mar y de la cocina gallega más auténtica, especialmente cuando se acompaña con un buen pan para aprovechar hasta la última cucharada de salsa.