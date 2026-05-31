Ya es oficial: las latas de sardinas y de otros productos como las almejas cambian su calidad alimentaria en 2026

Las latas de conservas son un producto indispensable en la despensa de cualquier hogar en Galicia. De hecho, algunas marcas gallegas han conquistado incluso a celebridades internacionales como David Beckham, como Conservas Los Peperetes. Mejillones, sardinas o berberechos son una opción ideal para el aperitivo o para una comida cuando falta tiempo.

Por ello, es importante conocer bien estos productos y saber interpretar correctamente su etiquetado. Con ese objetivo, se han introducido modificaciones en la información que aparece en las etiquetas de estos alimentos, consideradas "una herramienta clave para permitirles (a los consumidores) realizar elecciones informadas sobre los alimentos que compran y consumen".

Nueva normativa para los alimentos en conserva

El Real Decreto 1082/2025, publicado en el BOE el 6 de diciembre de 2025, regula el procedimiento para determinar las denominaciones comerciales nacionales y las denominaciones de los alimentos en conserva o preparados admitidas en España aplicables a los productos de la pesca y de la acuicultura.

Esta normativa afecta a cualquier producto en conserva, como los mejillones en escabeche, las sardinas en lata o los berberechos al natural, entre muchas otras opciones. Según recoge la normativa, el marcado y el etiquetado deberá "proporcionar al consumidor una información clara y completa sobre el origen del producto y su modo de producción".

De esta forma, cada producto debe disponer "de una información clara y completa sobre los mismos", con el único objetivo de "perseguir un alto nivel de protección de la salud de los consumidores y garantizar, en definitiva, su derecho a la información para que los consumidores tomen decisiones con conocimiento de causa".

Uno de los requisitos previos a la comercialización de estos productos es que el nombre científico que figure en el etiquetado coincida con el establecido en la base de datos ASFIS de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Además, la normativa define de forma precisa el significado de términos habituales en las conservas como "ultracongelado", "entero", "rodajas", "al punto de sal", "ahumado" o "cocido", entre otros, evitando así posibles confusiones o interpretaciones erróneas por parte del consumidor.

Lo mismo ocurre con las distintas partes del pescado. Denominaciones como "lomo", "filete", "colas" o "cocochas", entre otros, deberán ajustarse estrictamente a lo establecido en el Real Decreto.

Latas en conserva de sardinas, mejillones, almejas y berberechos

Las normas de calidad que regulaban las conservas de mejillones, almejas y berberechos databan de 1985, por lo que el nuevo Real Decreto ha derogado determinados artículos para adaptarlos a las actuales exigencias de calidad y etiquetado. El objetivo es actualizar la regulación e introducir nuevas normas relacionadas con la denominación y comercialización de estos productos en conserva.

En el caso de las latas de sardinas, los principales cambios afectan al tamaño y peso necesarios para poder comercializarse bajo la denominación de "sardinilla". Si las piezas proceden del Mediterráneo, deberán medir entre 11 y 15 centímetros, con un peso medio de entre 10,7 y 25 gramos. Por su parte, las sardinas procedentes de otros caladeros, deberán situarse entre 11 y 13,7 centímetros, con un peso medio de entre 12,5 y 25 gramos.