Los chefs coinciden: "La proia gallega se hace con harina, leche templada y licor de anís"

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La repostería es un pilar fundamental de la gastronomía gallega. Caracterizada por ingredientes sencillos y tradicionales, la selección de los dulces más representativos incluye la larpeira, las filloas, la bica y, cómo no, la tarta de Santiago.

Pero el recetario dulce gallego va mucho más allá. Entre esas elaboraciones menos conocidas, aunque igual de sabrosas, destaca la proia gallega, un dulce típico de Pontedeume (A Coruña) del que se ha hecho eco Joseba Arguiñano, hijo de Karlos Arguiñano.

Proia gallega, el dulce típico de Pontedeume que encanta a todos

La proia de Pontedeume es un pan dulce con un aroma y sabor muy especial. Se trata de una receta muy tradicional que tiene como protagonistas el anís y la manteca de vaca, aunque en esta versión Joseba Arguiñano la sustituye por mantequilla.

En una publicación en redes sociales, el cocinero y presentador de televisión explica que la proia gallega es un pan enriquecido, pero muy sencillo. Esta se prepara con ingredientes muy básicos que suelen estar en cualquier despensa: harina, leche, anís, huevo, levadura, mantequilla, limón y azúcar.

Según Joseba Arguiñano, es perfecta para desayunar o para merendar acompañada de un café. A continuación, te detallamos las cantidades y los pasos a seguir de la receta publicada:

Ingredientes

300 g de harina de fuerza + 30 g para estirar

105 g de azúcar

105 g de mantequilla fundida

80 ml de leche

35 ml de licor de anís

15 g de levadura fresca

1 huevo

3 gramos de sal

1/2 limón

Para la costra dulce:

75 g de azúcar

30 ml de licor de anís

20 g de mantequilla

Pasos a seguir

En un bol, agregamos el azúcar, la levadura, la sal y la ralladura de limón A continuación, añadimos la leche templada, el licor de anís y el huevo, y batimos con una varilla Después, incorporamos la harina y la mantequilla fundida y mezclamos bien hasta obtener una mezcla homogénea Dejamos reposar la masa unos 30 minutos Transcurrido este tiempo, espolvoreamos un poco de harina sobre una superficie limpia y amasamos Ponemos la masa en un bol y dejamos que repose unas 2 o 3 horas, hasta que doble su volumen Sobre una encimera, le damos forma de torta y la ponemos en una bandeja de horno Con el canto de la mano hacemos tres surcos en cada dirección y tapamos la masa con un trapo para que fermente otra hora más Para la costra dulce, mezclamos el azúcar con el licor de anís y pintamos la superficie. A continuación, cortamos la mantequilla y la esparcimos en los surcos Precalentamos el horno a 180ºC y horneamos durante 20 minutos Dejamos enfriar y... ¡a disfrutar!

@josebaarguinano ¿Tenéis ganas de una receta dulce? Hoy os enseño a preparar Proia Galega, un dulce tradicional gallego que os va a encantar 🍰 📝 Ingredientes (4 personas): 300 g de harina de fuerza + 30 g para estirar 105 g de azúcar 105 g de mantequilla fundida 80 ml de leche templada 35 ml de licor de anís 1 huevo 15 g de levadura fresca 3 g de sal Ralladura de ½ limón 📝 Para la costra dulce: 20 g de mantequilla 75 g de azúcar 30 ml de licor de anís 💡 Mi truco: deja fermentar la masa hasta que doble su volumen y pinta con azúcar anisado antes de hornear. Así queda jugosa y con una costra crujiente por fuera. 🔥 📌 Receta completa paso a paso en hogarmania.com ♬ sonido original - Joseba Arguiñano

Aunque la receta tradicional emplea manteca, con mantequilla también queda muy rica. La tradición cuenta que este postre era algo que los habitantes de Pontedeume ya preparaban al hornear pan en casa con manteca de cerdo o de vaca. "Aunque también es posible que nos llegara a través de los monjes agustinos, al igual que la costrada", afirma el libro Historia da gastronomía.

Además, si se sobra algo de masa, puedes envolverla en film transparente y meterla en una bolsa de congelación para otra ocasión.

La proia de Pontedeume se sirve en desayuno o en la merienda, acompañada de un café o de un vaso de leche caliente.