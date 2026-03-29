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El postre típico de las abuelas gallegas ideal para principiantes: 1 chupito de anís, 4 huevos y 1 kg de harina
Una receta muy sencilla si quieres iniciarte en la repostería y para la que necesitas solo siete ingredientes
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Con los festivos de Semana Santa, quizá te apetezca probar recetas nuevas para sorprender en la sobremesa, tanto si eres quien organiza como si eres la persona invitada. La repostería puede parecer complicada, ya que requiere buena mano y precisión en las medidas y en la cantidad de los ingredientes, pero con recetas bien explicadas, nada es imposible.
En redes sociales puedes encontrar vídeos con el paso a paso para preparar postres increíbles, de esos que recuerdas a los que hacía tu abuela en las largas sobremesas gallegas, donde la comida se alarga casi hasta la cena. Familia y amigos reunidos alrededor de la mesa, compartiendo comida, bebida y postre durante horas... y sin necesitar nada más.
Receta sencilla de rosquillas de anís
El perfil de TikTok Fogones Gallegos (@fogonesgallegos) sube vídeos con recetas increíbles en las que muestra el paso a paso para conseguir creaciones culinarias de gran calidad y sabor. Uno de sus últimos posts está dedicado a las rosquillas de anís, un postre que encanta a cualquier paladar y que, bien hecho, es un auténtico manjar.
Es un postre que puede parecer complicado, pero es muy fácil de realizar. Huevos, azúcar, aceite, anís y harina es lo único que necesitas para crear las famosas rosquillas que habrás comido miles de veces, ya sea en fiestas como en Semana Santa o el Entroido gallego, así como en cualquier otra época del año.
Una vez que hayas hecho la masa, solo tendrás que darle una forma redonda con un hueco en el medio. Freír a fuego lento en abundante aceite y ¡listo! Un poco de canela y azúcar glass para espolvorear y te habrán quedado unas rosquillas de anís maravillosas.
@fogonesgallegos 🍩✨ Rosquillas de anís caseras ✨🍩 📝 Ingredientes: 🥚 4 huevos 🥄 12 cucharadas de azúcar 🥄 12 cucharadas de aceite suave 🥃 1 chupito de anís 🌾 1 kg de harina de repostería (aprox.) ❄️ Azúcar glass y canela para espolvorear 👩🏻🍳 Preparación: Batimos los huevos con el azúcar hasta que espumen. Añadimos el aceite y el anís y mezclamos bien. Incorporamos la harina poco a poco hasta conseguir una masa suave que no se pegue a las manos. Dejamos reposar 10–15 minutos. Formamos bolitas, hacemos el agujero en el centro y freímos en abundante aceite a fuego medio hasta que estén doraditas. Dejamos templar y espolvoreamos con azúcar glass y canela. Tiernas, aromáticas y adictivas 😍 #RosquillasDeAnís #ReposteríaCasera #DulcesTradicionales #PostresFritos #RecetasFáciles ♬ Inglés en Miami - Verso Beto - Rawayana & Manuel Turizo
Las rosquillas de anís son un verdadero vicio del que no podrás parar de comer, con un sabor y textura exquisitos. Aprovecha la receta de Fogones Gallegos para iniciarte en el mundo de la repostería y... ¡a disfrutar!
Ingredientes
Rosquillas de anís
- 4 huevos
- 1 chupito de anís
- 12 cucharadas de azúcar
- 12 cucharadas de aceite suave
- 1 kg de harina de repostería
- Azúcar glass
- Canela
Paso 1
Bate los huevos con el azúcar hasta que espumen
Paso 2
Añade el aceite y el anís y mezcla bien
Paso 3
Incorpora la harina poco a poco hasta conseguir una masa suave que no se pegue a las manos
Paso 4
Deja reposar 10–15 minutos
Paso 5
Forma bolitas, haz el agujero en el centro y fríe en abundante aceite a fuego medio hasta que estén doradas
Paso 6
Deja templar y espolvorea con azúcar glass y canela
Paso 7
¡Listo!