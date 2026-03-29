El postre típico de las abuelas gallegas ideal para principiantes: 1 chupito de anís, 4 huevos y 1 kg de harina

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Con los festivos de Semana Santa, quizá te apetezca probar recetas nuevas para sorprender en la sobremesa, tanto si eres quien organiza como si eres la persona invitada. La repostería puede parecer complicada, ya que requiere buena mano y precisión en las medidas y en la cantidad de los ingredientes, pero con recetas bien explicadas, nada es imposible.

En redes sociales puedes encontrar vídeos con el paso a paso para preparar postres increíbles, de esos que recuerdas a los que hacía tu abuela en las largas sobremesas gallegas, donde la comida se alarga casi hasta la cena. Familia y amigos reunidos alrededor de la mesa, compartiendo comida, bebida y postre durante horas... y sin necesitar nada más.

Receta sencilla de rosquillas de anís

El perfil de TikTok Fogones Gallegos (@fogonesgallegos) sube vídeos con recetas increíbles en las que muestra el paso a paso para conseguir creaciones culinarias de gran calidad y sabor. Uno de sus últimos posts está dedicado a las rosquillas de anís, un postre que encanta a cualquier paladar y que, bien hecho, es un auténtico manjar.

Es un postre que puede parecer complicado, pero es muy fácil de realizar. Huevos, azúcar, aceite, anís y harina es lo único que necesitas para crear las famosas rosquillas que habrás comido miles de veces, ya sea en fiestas como en Semana Santa o el Entroido gallego, así como en cualquier otra época del año.

Una vez que hayas hecho la masa, solo tendrás que darle una forma redonda con un hueco en el medio. Freír a fuego lento en abundante aceite y ¡listo! Un poco de canela y azúcar glass para espolvorear y te habrán quedado unas rosquillas de anís maravillosas.

Las rosquillas de anís son un verdadero vicio del que no podrás parar de comer, con un sabor y textura exquisitos. Aprovecha la receta de Fogones Gallegos para iniciarte en el mundo de la repostería y... ¡a disfrutar!