Más de 20 chefs con Estrella Michelín estarán en 'Cociñando Galicia' durante 8 jornadas solidarias

El chef Manuel Costiña presentó hoy el proyecto gastronómico 'Cociñando Galicia', una iniciativa que busca situar el producto gallego en el centro del discurso culinario contemporáneo, conectando cocina, territorio y personas desde una mirada honesta y comprometida.

De esta manera, el programa se estructura en ocho jornadas a lo largo del año, concebidas como experiencias inmersivas en el que más de 20 chefs con Estrellas Michelín llegados desde distintas partes de España visitarán el Retiro da Costiña (único restaurante con 2 Estrellas Michelín y 2 Soles Repsol de la provincia de A Coruña).

Los cocineros no solo participarán únicamente en la elaboración de los menús, sino que previamente recorrerán el territorio gallego: visitando lonjas, puertos, explotaciones ganaderas, huertas y dialogando directamente con los productores.

A partir de estos encuentros y conocimiento, se construirán propuestas gastronómicas basadas exclusivamente en producto gallego, en un ejercicio de respeto, interpretación y conexión con el entorno.

Cada jornada reúne a varios cocineros y a un bodeguero, generando un diálogo natural entre cocina y vino, donde el producto actúa como eje central y auténtico protagonista. Además, durante estas ocho jornadas habrá cuatro grandes chefs que solo se darán a conocer el mismo día que asistan.

"Esto no solo va de cocinar, va de entender de dónde viene todo y respetarlo", señala el chef Manuel Costiña. "Queremos que quien venga a Galicia no solo pruebe, sino que conozca, que pise el terreno y que escuche a las personas que están detrás del producto", añade.

Un proyecto solidario

Cociñando Galicia se trata de una propuesta culinaria que reivindica la autenticidad del producto gallego y su potencial en el panorama internacional, pero también cuenta con una dimensión solidaria.

Cada jornada contribuye a un fondo destinado a la Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple, Párkinson y ELA (ACEM), reforzando el compromiso social de la iniciativa y demostrando que la gastronomía puede ser también una herramienta de impacto positivo.

"Para ACEM, formar parte de este proyecto supone una oportunidad para visibilizar nuestra labor y conectar con una sociedad más consciente y comprometida", explica Marcos Moure, presidente de ACEM.

"La gastronomía tiene un enorme poder transformador, y Cociñando Galicia es un ejemplo de cómo puede ponerse al servicio de las personas", destaca.

El chef Manuel Costiña ejercerá como nexo entre productores, cocineros e instituciones, impulsando un proyecto donde lo importante no es el protagonismo individual, sino la construcción colectiva.

Protagonismo del producto gallego

En Cociñando Galicia, la alta cocina no es el fin, sino el medio. El proyecto se apoya en la excelencia gastronómica para amplificar un mensaje más profundo: el valor del mar, del campo y de las personas que sostienen ese ecosistema.

Así, el producto gallego se erige como auténtico altavoz de un territorio y de su cultura, situándose en el centro de cada propuesta culinaria.

A través de ingredientes de proximidad, muchos de ellos amparados por figuras de calidad diferenciada como las IGP y DOP, desde la Pataca de Galicia, el Mexillón de Galicia o la Ternera Gallega; hasta los vinos y aguardientes tradicionales, las jornadas destacan una despensa única que combina excelencia, identidad y sostenibilidad.

La propuesta también ayuda a visibilizar el trabajo del sector primario, impulsar la Artesanía Alimentaria de Galicia y consolidar un relato de origen ligado al mar, al campo y a las personas que lo hacen posible, generando así un impacto real en el reconocimiento y orgullo por lo propio a lo largo de todo el ciclo gastronómico.

La iniciativa persigue generar un impacto real: mayor reconocimiento del producto gallego, visibilidad para el sector primario, presencia en la alta cocina y orgullo por lo propio.

Productos como IXP Pataca de Galicia, IXP Mel de Galicia y quesos de las distintas DOP de Galicia (en distintas elaboraciones), DOP Pementos de Herbón, IGP Ternera Gallega, IGP Vaca Gallega / Buey Gallego, IGP Grelos de Galicia, Cebola chata de Galicia o DOP Mexillón son algunas de las referencias que se integrarán en los distintos menús.

Para la parte de la sobremesa también se incluirán referencias premiadas de: Aguardente de herbas de Galicia, Licor de herbas de Galicia o Orujo de Galicia.

Dentro de los productos que trabajan bajo el sello de Artesanía Alimentaria de Galicia estarán Portomuiños con sus algas y Despensa de Lujo (haba verdina, garbanzo negro).

Finalmente, la iniciativa también está vinculada a proyectos como Galicia Calidade y al ámbito de Pesca de Rías, reforzando el relato de origen y cultura gastronómica que se busca transmitir a lo largo de las jornadas.

El proyecto cuenta con el respaldo institucional como la Consellería do Mar y la de Medio Rural de la Xunta de Galicia, Artesanía de Galicia, la Diputación de A Coruña, así como empresas colaboradoras como las casas Taittinger, The Macallan, Volvo o Manjares.

Agenda

Los chefs y bodegas que acompañarán a Manuel Costiña durante estas ocho jornadas son: