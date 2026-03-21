Bacalao con patatas y ajada: un clásico gallego para esta temporada

Tatiana, de Ruido en la Cocina, elabora una receta exquisita de bacalao a la gallega realzada gracias a los matices que aporta el producto de Aceites Abril

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Hay recetas que nunca fallan: sencillas, sabrosas y con ese punto de tradición que convierte cualquier comida en un plan especial. Es el caso del clásico bacalao con patatas y ajada, un plato muy gallego que demuestra que, con pocos ingredientes, se puede lograr un resultado espectacular.

Su secreto está en la combinación de sabores sencillos: el bacalao tierno, las patatas suaves y la ajada de ajo y pimentón, elaborada con un buen aceite de oliva como el de Aceites Abril, que aporta aroma y cuerpo al plato. Además, es una receta versátil, perfecta para una comida familiar, una celebración especial o simplemente para disfrutar de un momento reconfortante sin complicaciones en la cocina.

Elaboración de la receta. Cedida

Ingredientes

2–6 lomos de bacalao desalado

2–4 patatas grandes

1 cebolla

1 hoja de laurel (opcional)

100 g de guisantes

100 ml de aceite de oliva

5–7 dientes de ajo

2 cucharaditas de pimentón (dulce o mezcla de dulce y picante)

Sal al gusto

Elaboración

Pela las patatas, lávalas bien y córtalas en rodajas de aproximadamente medio centímetro de grosor. Pela la cebolla y córtala en rodajas o en juliana gruesa. Coloca las patatas y la cebolla en una tartera o cazuela baja, añade sal al gusto y cubre con agua. Incorpora la hoja de laurel si decides usarla. Lleva a ebullición y cocina durante unos 7 minutos aproximadamente. Añade los lomos de bacalao y deja cocinar a fuego suave durante unos 5 minutos, hasta que estén en su punto. Mientras tanto, prepara la ajada: lamina los dientes de ajo. En un cazo, calienta el aceite a fuego medio y añade los ajos, cocinándolos con cuidado hasta que estén dorados sin quemarse. Retira el cazo del fuego y añade el pimentón, mezclando bien para que se integre en el aceite sin amargar. Coloca las patatas y el bacalao en cazuelitas de barro o en una fuente de servir. Añade los guisantes. Riega generosamente con la ajada de ajo y pimentón y sirve inmediatamente.

Esta preparación combina la suavidad del bacalao con el carácter del pimentón, el aroma del ajo y el toque de Aceites Abril. Además, es una opción bastante equilibrada y adaptable: puedes ajustar cantidades según comensales o incluso jugar con el tipo de pimentón para darle un toque más o menos picante. ¿Te animas con esta receta?