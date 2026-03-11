Adriana Cabot, pastelera: "La mejor pasta de té de Galicia se elabora con nuez, chocolate y praliné"

El té es una de las bebidas más consumidas del mundo. Destaca por su alto contenido en antioxidantes y beneficios para la salud, como la mejora de la función cardiovascular. Y para acompañarlo, nada mejor que unas buenas pastas.

En este contexto, el concurso Dulcypas a la Mejor Pasta de Té Artesana ha otorgado el premio regional gallego a un obrador de Arteixo (A Coruña). Adriana Cabot se ha llevado el primer premio en la categoría de Galicia, logrando conquistar a jueces tan exigentes como Martín Berasategui y Eva Arguiñano.

Así se elabora la Mejor Pasta de Té Artesana de Galicia

"La idea principal era hacer un guiño a Galicia", explica Adriana Cabot a este medio. De las tres propuestas en las que habían trabajado, la tercera fue finalmente la elegida y también la que se alzó con el premio a la Mejor Pasta de Té Artesana de Galicia.

La nuez es el ingrediente protagonista de esta apetitosa creación. A simple vista parece una nuez real, pero detrás hay un proceso muy laborioso: chocolate blanco caramelizado, un gianduia de nuez y un praliné de nuez que aporta un extra de sabor.

En cuanto al proceso de elaboración, Adriana reconoce que recurre a varias técnicas, como el modelado de chocolate para recrear la cáscara. "En la parte inferior elaboramos un praliné partiendo de una buena nuez, que tostamos para potenciar su sabor sin llegar al punto de amargor", señala.

"El caramelo y el praliné aportan cremosidad al conjunto, mientras que la galleta pone el punto crujiente y es la parte más importante. Para conservar la humedad, lo cerramos con un llanduyá de nuez", añade.

Adriana reconoce que este guiño dulce a Galicia "surgió en muy poco tiempo". "La Navidad es una campaña muy fuerte y lo fuimos dejando. Ahora que estamos en plena producción de Pascua, nos dimos cuenta de que el concurso era ya", explica.

Así, en poco más de dos semanas Adriana y su equipo sacaron adelante la que terminaría siendo la Mejor Pasta de Té Artesana de Galicia. "Pensábamos que no íbamos a ganar porque es un producto muy típico", admite.

Sin embargo, la propuesta, muy pulida y trabajada, acabó haciéndose con el premio. "Felicidad absoluta", confiesa Adriana, ya que "era un concurso al que nunca me habría planteado presentarme". "Al final, es una forma de reconocer que tu trabajo está bien hecho".

Ahora, Adriana y su equipo están trabajando en un packaging a la altura. "Para nosotros es muy importante", señala. "Estamos planteando todo bien para tenerlo lo antes posible en nuestra página web y en las tiendas gourmet que trabajan con nosotros", concluye.