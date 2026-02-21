Receta de chulas de calabaza doradas y esponjosas, listas en pocos minutos

Tatiana, de Ruido en la Cocina , propone una versión casera y muy fácil de preparar de las clásicas chulas utilizando Aceite Refinado de Girasol Abril , que permite lograr un dorado uniforme y realza el aroma del conjunto

La calabaza es uno de esos ingredientes que nunca fallan cuando se busca una cocina reconfortante, sencilla y llena de sabor. Su dulzor natural, su textura cremosa y su versatilidad la convierten en una aliada perfecta tanto para platos salados como para elaboraciones dulces. En esta receta se transforma en la base de unas chulas ligeras y aromáticas, ideales para quienes quieren un postre casero sin complicarse demasiado.

Además, al utilizar calabaza asada, se consigue una masa más húmeda y sabrosa, que apenas necesita grasa añadida y que da como resultado unas chulas especialmente esponjosas. Una forma deliciosa de aprovechar este ingrediente de temporada y convertirlo en un bocado que gusta a todos.

Ingredientes:

450 g de calabaza asada

2 huevos

60 g de azúcar

190 g de harina de trigo todo uso

1/2 cucharada de levadura química

1 pizca de sal

40 g de leche

1 cucharada de anís (opcional)

Aceite Refinado de Girasol Abril (para engrasar la sartén)

Azúcar glas (para espolvorear)

Elaboración paso a paso:

Coloca en un vaso triturador la calabaza asada, los huevos, el azúcar, la harina, la levadura química, la pizca de sal, la leche y el anís si decides utilizarlo. Tritura todos los ingredientes hasta obtener una masa fina, homogénea y sin grumos. Pasa la mezcla a un recipiente, tápalo y deja reposar durante 30 minutos. Este tiempo de reposo es clave para que la masa coja cuerpo y las chulas queden más esponjosas. Engrasa ligeramente una sartén con Aceite Refinado de Girasol Abril y haz lo mismo con la espátula para facilitar el manejo de la masa. Con la sartén a temperatura media, añade pequeñas porciones de masa formando las chulas. Cocina por una cara hasta que estén doradas y, con cuidado, dales la vuelta para que se hagan por el otro lado. Retíralas y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Una vez templadas, espolvorea azúcar glas por encima antes de servir.

El resultado son unas chulas tiernas por dentro, doradas por fuera y con un sabor suave y equilibrado, en el que la calabaza aporta matices dulces y una jugosidad muy agradable. El toque de anís, si se utiliza, añade un aroma tradicional que recuerda a las recetas de siempre, mientras que el Aceite Refinado de Girasol Abril permite lograr una fritura limpia y uniforme.

Servidas con una ligera capa de azúcar glas, estas chulas se convierten en el acompañamiento perfecto para un café, una merienda especial o como postre improvisado, demostrando que con pocos ingredientes y una buena base se pueden preparar dulces caseros llenos de personalidad y sabor.