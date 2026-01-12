El pueblo costero con menos de 250 habitantes donde comer de maravilla: "El arroz con bogavante es una delicia"

Galicia es un destino cada vez más turístico, aunque todavía conserva muchos lugares desconocidos para la mayoría, pese a que poco a poco van ganando reconocimiento. Uno de los enclaves costeros gallegos más sorprendentes es el pueblo de Rinlo, en Ribadeo (Lugo), una pequeña villa con puerto de origen medieval que destaca tanto por su historia como por su exquisita gastronomía.

Esta localidad cautiva por sus coloridas casas frente al mar, sus cetáreas naturales -de las primeras de España- y por el protagonismo de los productos del mar, como bogavantes, centollos y langostas de la costa cantábrica. Sin embargo, si hay un manjar especialmente reconocido en Rinlo, ese es su popular arroz caldoso con bogavante.

Rinlo, un paraíso costero

Rinlo, en Ribadeo (Lugo) Shutterstock

Cuando llegas a Rinlo, un pequeño pueblo marinero de Ribadeo (Lugo), lo primero que llamará tu atención será su estampa frente al Cantábrico: casas de colores adosadas entre sí, adaptadas al terreno y asomadas a los acantilados.

Al pasear por sus calles descubrirás la perfecta combinación entre la arquitectura marinera tradicional y algunas construcciones indianas, como la emblemática Casa de Don Inocencio, levantada en 1912, cuyo mirador llegó a servir como faro.

El paseo marítimo bordea casi todo el frente costero y ofrece vistas constantes al mar y a las furnas, siendo un lugar perfecto para caminar y disfrutar del litoral gallego en su máximo esplendor.

El pequeño puerto, de origen medieval, recuerda el pasado ballenero y pesquero del pueblo. Hoy en día es común encontrarse a los pescadores locales haciendo sus labores. Está rodeado de arenales que son un auténtico paraíso de aguas frías.

También es recomendable visitar sus cetáreas. La actividad de las cetáreas en Rinlo comenzó en 1904 con la apertura de la primera, conocida como Estornín y oficialmente llamada Cetárea de Porto de Rinlo. A partir de ese momento, se desarrolló una práctica que marcó la identidad del pueblo: la cría de centollas y langostas en aguas naturales.

Como no podía ser de otra forma, no puedes marcharte de Rinlo sin disfrutar de su famoso arroz caldoso con bogavante, auténtico orgullo de la localidad.

El mejor arroz con bogavante

El bogavante es uno de los principales protagonistas de la gastronomía local y una auténtica joya gastronómica. Destaca por su alto contenido en proteínas de gran valor biológico y por su bajo aporte en grasas. Además, es una excelente fuente de minerales como zinc, selenio, fósforo y yodo, así como de vitaminas esenciales, especialmente vitamina B12 y niacina.

A Cofradía es el restaurante más emblemático de Rinlo para degustar el bogavante, por lo que es aconsejable reservar en temporada alta. Situado en el propio puerto, ofrece la posibilidad de disfrutar de marisco y arroz caldoso en un entorno marinero de lo más auténtico.

A Cofradía de Rinlo, en Ribadeo (Lugo) A Cofradía

"Disfruta de la experiencia de comer nuestra parrillada de marisco (zamburiñas, mejillones, langostinos, navajas, bogavante y nécora), o nuestro arroz caldoso de marisco (arroz, almejas, langostinos, bogavante o langosta), el original", indican en su página web.

Arroz con bogavante en A Cofradía de Rinlo A Cofradía

En sus reseñas de Google podemos ser testigos de lo mucho que gusta este arroz con bogavante entre sus clientes. Javier Soler Sánchez no lo duda: "El dueño que recibe en la entrada súper amable. El arroz con bogavante es una delicia y lleva bogavantes, almejas y langostinos para hartarse. Sin duda un sitio para repetir, lástima que seamos de Málaga y nos pilla bastante lejos".

Rodrigo Villanueva corroboró la calidad y buen trato: "Fuimos por una recomendación y cumplió todas las expectativas. Riquísimo el arroz con Bogavante, la atención de todo el mundo fue espectacular y Miguel todo un profesional.

Fue increíble ver qué organizado tienen todo cuando desde fuera parece una locura, experiencia de 10".