Dos de los tres aperitivos que debes añadir en tu mesa de Navidad, según el cocinero Pablo Suárez @poesiadefogon

Pablo, cocinero gallego: "Estos 3 aperitivos no pueden faltar en tu mesa estas Navidades"

Tres aperitivos fáciles de hacer, con pocos ingredientes y con los que no necesitarás mucho tiempo para su elaboración

Llega la Navidad, y con ella los menús especiales que muchas familias preparan para celebrar esta época tan mágica del año. Algunos se animan a añadir marisco a sus comidas y cenas, mientras que otros elaboran tantos aperitivos que, al llegar a los platos principales, ya casi no tienen hambre. Lo importante es disfrutar en familia y con amigos.

Muchos cocineros comparten en sus redes sociales diferentes entrevistas y consejos para preparar los platos más típicos de la Navidad gallega, así como ideas de menús para quienes no saben qué cocinar. Es el caso de Pablo Suárez (@poesiadefogon), quien publicó un vídeo muy claro: "Estos 3 aperitivos no pueden faltar en tu mesa estas Navidades".

Los 3 aperitivos perfectos en tu mesa de Navidad

La Navidad está a la vuelta de la esquina y preparar una buena mesa es casi tan importante como hacer un buen regalo. "Toma nota", dice Pablo en su reciente vídeo. Entre estos 3 aperitivos que plantea el cocinero gallego, se encuentran la brocheta de pulpo a la gallega, jamón ibérico y minihojaldres de pera y queso gorgonzola.

Sobre la preparación de las brochetas, explica: "Doramos los tentáculos previamente cocidos". Las patatas se hierven con la piel en abundante agua salada. "Cuando estén al punto refrescamos en agua con hielo, pelamos y reservamos", apunta. Una vez que ya estén listas, "cortamos en trozos de tamaño similar y doramos en la misma sartén".

Una vez que el pulpo y las patatas estén dorados, solo queda montar la brocheta en caliente y "aliñamos con sal en escamas, pimentón y aceite de oliva", finaliza Pablo sobre este sabroso aperitivo con un toque gourmet.

El jamón, clásico navideño, para Pablo Suárez es fundamental: "Lo que no puede faltar en Navidad es un buen jamón", un ingrediente con el que es muy fácil acertar y cautivar el paladar de todos tus invitados.

Los minihojaldres aportan un toque dulce y salado. "Porcionamos el hojaldre, pinchamos la parte central de cada porción y colocamos la pera, el queso gorgonzola y las nueces". Incorpora en el horno precalentado a 200ºC, "con calor arriba y abajo sin ventilación". Unos 20 minutos de cocción y "todavía calientes, vertemos la miel y dejamos atemperar", finaliza este cocinero.

Ingredientes para las brochetas de pulpo a la gallega

  1. 200 gramos de pulpo
  2. 300 gramos de patata baby
  3. Sal en escamas
  4. Pimentón dulce o picante
  5. Aceite de oliva virgen extra

Ingredientes para los minihojaldres

  1. 3 peras conferencia maduras
  2. Una lámina de hojaldre
  3. 100 gramos de queso gorgonzola
  4. Nueces picadas al gusto
  5. Miel al gusto

Con estas tres ideas de @poesiadefogon,tu mesa quedará completa, variada y llena de sabor para sorprender a todos tus invitados estas Navidades.