Es cero turístico, pero se come de maravilla en este pueblo de 7 habitantes: "Comida de 10. El churrasco muy rico"

Si hay un plato que conquista a la mayoría de los gallegos, ese es el churrasco. La clave de su popularidad está en las reuniones y celebraciones familiares que se organizan a su alrededor y que llenan locales como el Asador Aldea Baiuca cada fin de semana.

Aunque algunos lo preparan en casa, muchos prefieren darse un capricho el fin de semana. En este sentido, una de las mejores opciones para disfrutar de carne asada entre A Coruña y Pontevedra es el Asador Aldea Baiuca.

Tablas XXL de churrasco y marisco

Ubicado en el lugar de A Baiuca, a 5 minutos de Padrón (A Coruña) y a 15 de Santiago de Compostela, el Asador Aldea Baiuca es un magnífico sitio para darse un festín de carne a la parrilla con una de sus variadas tablas XXL.

El local basa su carta en la cocina gallega, con una amplia variedad de carnes a la parrilla y tablas de gran tamaño para que todos puedan compartir. Asimismo, también ofrece una selección de marisco para los amantes de los productos del mar.

El asador destaca especialmente por sus tablas. La XXL reúne lo mejor de la gastronomía gallega: churrasco, chorizo criollo y rojo, y pulpo á feira; mientras que la tabla de carnes incluye secreto ibérico, solomillo de ternera y un chuletón de ternera de 1 kilo.

Estas son todas las tablas disponibles:

Tabla de marisco: Almejas a la marinera, nécoras, navajas a la plancha, buey, langostinos a la plancha, mejillones al vapor, berberechos y zamburiñas (con reserva previa de 2 días)

Almejas a la marinera, nécoras, navajas a la plancha, buey, langostinos a la plancha, mejillones al vapor, berberechos y zamburiñas (con reserva previa de 2 días) Tabla XXL: Churrasco mixto, chorizo criollo y rojo, pulpo á feira, tortilla, croquetas, chipirones, secreto, raxo, ensalada mixta y patatas fritas

Churrasco mixto, chorizo criollo y rojo, pulpo á feira, tortilla, croquetas, chipirones, secreto, raxo, ensalada mixta y patatas fritas Tabla de carnes: Churrasco mixto, chorizo criollo y rojo, secreto ibérico, solomillo de ternera, chuletón de ternera (1kg), pollo picantón, entraña, ensalada y patatas fritas

Churrasco mixto, chorizo criollo y rojo, secreto ibérico, solomillo de ternera, chuletón de ternera (1kg), pollo picantón, entraña, ensalada y patatas fritas Tabla mar y tierra: Chipirones fritos, pulpo á feira, langostinos a la plancha, zamburiñas, lubina y dorada a la brasa, acompañado de patata panadera; y churrasco mixto, secreto, y chorizo criollo y rojo con patatas fritas

La mayoría de comensales coinciden en la calidad del producto, además de una excelente atención por parte del personal: "Comimos la tabla más pequeña y nos llegó de sobra. Estaba todo buenísimo. Los vinos, carta corta pero llega y precio muy razonable", indica Fernando.

Por su parte, Gaspar hace una mención especial a las instalaciones: "El lugar es espectacular. Casona de piedra con comedores interiores, varias terrazas y zona de jardín para comer. La comida de 10. Pedimos una tabla con churrasco mixto, patatas fritas, tortilla y ensalada".

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, el Asador Aldea Baiuca ofrecerá un menú especial durante estas fechas festivas para grupos de, al menos, 8 personas. El más económico cuesta 40 euros y el más completo 55 euros, que incluye: zamburiñas, pulpo á feira y langostinos a la plancha, y a escoger bacalao a la brasa con patata panadera o solomillo a la brasa.

El Asador Aldea Baiuca dispone de un amplio parking, zona ajardinada, mesas al aire libre, comedor exterior, zona de juegos e hinchable los fines de semana, siempre y cuando el tiempo acompañe.

Para llegar desde Vigo o Pontevedra, la forma más fácil es tomar la AP-9 hasta Padrón y después coger la N-550 hasta nuestro destino, con una duración de viaje estimada de 50 minutos. Las coordenadas GPS son: 42.5029561,-9.0118177,10.