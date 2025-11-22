Magdalena, abuela de 7 nietos, confiesa su mejor receta de caldo gallego: "Cuantas más habas, más rico queda"

Las abuelas gallegas conocen mejor que nadie los secretos de la cocina. Su arte culinario se basa en la tradición y la autenticidad; las prisas no tienen cabida, porque todo se prepara con cariño y paciencia.

Con la llegada del frío, vuelven los platos de cuchara. Sopas, cremas, guisos y otras preparaciones de cuchara reconfortan y calientan el cuerpo. No nos podemos olvidar del caldo, un plato tradicional y emblemático de la cocina gallega.

"Cuantas más habas, más rico sale el caldo"

El refrán dice que "cada maestrillo tiene su librillo" y en la cocina ocurre lo mismo. Cada abuela tiene sus propios trucos para dar ese toque especial a los platos, un secreto que el resto no logramos reproducir aunque sigamos la receta al pie de la letra.

A la hora de preparar el caldo gallego, Magdalena, abuela de 7 nietos, utiliza ingredientes de primera calidad y una cocción lenta, sin prisas, que permite aprovechar al máximo el sabor de cada ingrediente, como el tocino, el lacón y los grelos, entre otros.

Para que el caldo quede más rico y contundente, Magdalena añade un puñado extra de habas. "Cuantas más habas, más rico sale el caldo", explica en un vídeo de TikTok, donde también confiesa que sigue una receta propia. "Lo hago a mi manera", afirma.

Sin más presentaciones, Magdalena indica que el primer paso es cocer la carne (ya desalada). "Le eché un trocito de lacón, un trocito de costilla y un trocito de tocino". A continuación, añade las habas, que había dejado en remojo la noche anterior. "Las cantidades al gusto del consumidor", agrega.

No obstante, advierte: "cuantas más habas se le echen, más rico sale el caldo". Además, para que el caldo tenga un color "blanquito", corta la patata muy finita. La añade a la olla y deja cocinar durante unos 40 minutos.

"Falta lo que le da el olorcito y el sabor al caldo: el unto", recuerda. En una olla aparte, pone agua a hervir y agrega las nabizas. "Las tengo unos 10 minutitos". Después, retira la carne y añade las nabizas y las patatas cortadas junto con las habas, dejando que todo se cocine durante 20 minutos.

Magdalena preparó el caldo con nabizas, pero aclara que "se puede hacer de repollo o de berzas da horta (verduras gallegas)". Además, comenta que el caldo también se puede comer "con una tacita de leche con pan".