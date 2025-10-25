El restaurante de un pueblo de Galicia donde comer hasta reventar: "Comida espectacular al horno de leña"

La gastronomía gallega es famosa y aclamada en todo el mundo. Cocineros destacados a nivel internacional afirman la calidad de los productos y la cocina gallega y por eso son muchos los que visitan nuestra tierra con un único objetivo: degustar sus exquisitas elaboraciones.

Hay un restaurante que destaca por su cocina en horno de leña, con especialidad en lechazo asado, así como otras carnes ibéricas y el pan artesano gallego que tanto gusta como acompañante en todas las mesas. Se trata de O Forno de Tovar, en Lourenzá (Lugo).

"Disfrutamos de una comida espectacular al horno de leña"

Un grupo de amigos acudió a este restaurante que llamó su atención por la belleza del lugar donde se ubica, pues está en el interior del Pazo de Tovar, uno de los mejores ejemplos del estilo gótico isabelino en Galicia que data aproximadamente del siglo XII.

"Menudo lujo comer en esta fortaleza de Lourenzá", indica en la descripción de su vídeo el usuario @rodricome, quien acudió al establecimiento con un grupo de amigos para degustar su especialidad: el lechazo asado y el cochinillo.

"Disfrutamos de una comida espectacular al horno de leña, con unas vistas impresionantes y un entorno con tanta historia y encanto que te deja sin palabras". Lo cierto es que la decoración rústica de O Forno de Tovar te transporta a otra época en unas preciosas instalaciones divididas en tres salones.

El grupo de amigos quedó gratamente sorprendido desde el principio. Con la primera consumición les pusieron unas empanadillas y una fuente llena de carne, pollo, chorizo y pan. "Ya no vamos a comer", dijo al ver la cantidad.

Entre los platos que probaron, una morcilla de arroz, de la que solo opinan que es "una maravilla", croquetas de jamón, y de espinacas y queso, que estaban "muy buenas" y, como no podía ser de otra forma, entrecot, cochinillo y lechazo.

Sobre el cochinillo, no existe ni una opinión negativa: "Está espectacular" o "Jugosín, tierno..." son algunas de las declaraciones que acompañan a sus caras de gusto al comerlo. Del lechazo, más de lo mismo: "El lechazo está muy bueno. No tiene nada que ver".

Todo el grupo lo tiene más que claro: "Tanto el cochinillo como el lechazo están súper tiernos, un sabor increíble, no te puedes quejar de nada", dicen contundentes. "Es mantequilla".

No es para menos si tenemos en cuenta lo que indica el portal celebrarlo.com: "El restaurante apuesta siempre por las distintas Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de la comarca. Las especialidades de la casa son los asados, cocinados en un centenario horno de piedra, donde el lechazo es el rey".

Además de ensalzar la comida y los postres, también han hablado maravillas del servicio recibido: "La atención de los camareros fue de diez, súper amables y atentos en todo momento". Seguro que esta vez no será la última que este grupo de amigos visite el establecimiento.

Por todo ello, su opinión final no podía ser otra: "¡Una experiencia culinaria inolvidable en Galicia! Sin duda, un sitio que hay que visitar al menos una vez en la vida. Comer en una fortaleza así es toda una experiencia", finaliza @rodricome.

El Pazo de Tovar

Interior del Pazo de Tovar Mancomunidade de Concellos de A Mariña Lucense

El Pazo de Tovar, situado en la Mariña Lucense Central, es una de las construcciones más singulares de Galicia. Sus orígenes se remontan al siglo XII, cuando existía en el lugar la Torre de Canedo, una villa amurallada que, tras quedar en ruinas, fue reconstruida en el siglo XVI como residencia fortificada.

La reforma, impulsada por Antonio de Tovar, gentilhombre de Carlos I, transformó el edificio en un magnífico ejemplo del estilo gótico isabelino gallego. Buscando mayor luminosidad, Tovar añadió amplias ventanas y una cuidada decoración.

Presenta una estructura rectangular flanqueada por dos torres almenadas y una Torre del Homenaje. En sus muros destacan varios escudos de linajes nobles como los Andrade, Rivadeneira o Pardo de Cela.

A lo largo de los siglos, el edificio ha estado vinculado al monasterio benedictino de San Salvador de Lourenzá, lo que refuerza su valor histórico y patrimonial.

Además del restaurante O Forno de Tovar, en su interior también alberga el Centro de Interpretación de la Cultura de los Pazos de Galicia y otras exposiciones relacionadas con la época medieval.