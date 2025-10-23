Paga 18 euros por la mejor tortilla de España (estilo Betanzos) y lo deja claro: "Una maravilla, pero es una sopa" Cenando con Pablo (YouTube)

La tortilla de patatas es uno de los platos más populares y emblemáticos de nuestra gastronomía. Se trata de un elemento esencial en bares y hogares, que incluso cuenta con cursos para descubrir la mejor.

En la última edición de Alicante Gastronómica, el certamen XVI Campeonato Nacional Trofeo Tescoma coronó a La Falda, en Madrid, como el local con la mejor tortilla del país. Y hay un detalle que entusiasmará a los gallegos: está elaborada al estilo Betanzos con huevos de Galicia.

"Una maravilla, pero es una sopa"

Tras enterarse, Pablo Cabezali (@CenandoConPablo) no dudó en acudir a uno de los dos locales de La Falda, el de Lavapiés, para probar la tortilla y comprobar si realmente merecía el precio.

"Es el típico bar madrileño, con mesas pegadas a la pared y cocina abierta", destaca en el vídeo publicado en YouTube. "En la barra se pueden pedir pinchos en la barra, pero hoy no quedan", agrega.

Antes de probar la mejor tortilla de España, al estilo Betanzos, Pablo Cabezali abre el apetito con varios platos, algunos recomendados por los camareros del local: croquetas de jamón, taco de costilla, y ración de anguila y mollejas, destacando especialmente su cantidad y consistencia.

No obstante, señala que "los precios son bastante altos" y considera que "desentonan con el sitio".

Cuando llega la tortilla, Pablo queda sorprendido con su aspecto y color, "muy brillante", con un tono amarillento y dorado excelente. "Estoy nerviosísimo", dice antes de dar el primer bocado, para confirmar a continuación: "Cómo está esto por dentro, Jesús".

"Es una maravilla, pero es una sopa de tortilla. Me encanta el corte de la patata, y el huevo se nota que es de calidad", agrega.

Y razón no le falta a Pablo Cabezali: la tortilla de La Falda se prepara con patata monalisa y huevos de gallina de Mos, una raza autóctona gallega que estuvo a punto de desaparecer. Por su carácter tan selectivo, también se apoya en camperos de la marca Coren.

Sin embargo, el creador de contenido echa en falta la cebolla, a lo que Alejandro Oliveira, chef de La Falda, ofrece una respuesta clara: la tortilla es al estilo Betanzos. "Al ser tan jugosa, no necesita más ingredientes", aseguró en una entrevista con este medio.

Antes de pasar al postre, Pablo probó las albóndigas de coco y kimchi, con un sabor que calificó como "muy destacable". La tarta de queso puso el toque dulce a la comida en La Falda. En un primer momento, su aspecto le pareció "sensacional", aunque finalmente le otorgó una nota de 6/10.

El precio total de la cuenta fue menor al esperado, y la tortilla costó 18 euros. También existe la opción de pedir un pincho en lugar de una tortilla entera, aunque se recomienda acudir con antelación para asegurarse de no quedarse sin ella.