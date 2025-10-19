El restaurante de un pueblo de Galicia donde comer hasta reventar: "Menú del día a precio extraordinario"

Que en Galicia se come bien no es ninguna novedad. La región tiene una gastronomía muy variada y rica, basada en productos de alta calidad procedentes de la tierra y el mar. Entre sus platos más conocidos se encuentra el caldo gallego, el lacón con grelos, la empanada y el pulpo á feira.

Galicia cuenta con varios restaurantes destacados y galardonados por la Guía Michelin, pero también hay otros que brillan en silencio, conquistando el paladar de quienes lo visitan. O Refugio, en Xove (Lugo), es un ejemplo perfecto.

"Menú del día a precio extraordinario"

La presencia de camiones aparcados es una buena señal para un restaurante, ya que estos profesionales suelen buscar lugares donde se come bien y a buen precio. En este sentido, O Refugio es uno de los establecimientos gallegos que aparecen en el listado de El Camionero Recomienda.

El restaurante O Refugio abrió sus puertas en 2002 y, desde entonces, se ha convertido en una parada obligatoria para muchos camioneros, tanto por su excelente oferta gastronómica como por su ubicación, situado en la carretera autonómica LU-862 que une O Vicedo con San Cibrao.

En este restaurante los comensales pueden disfrutar de uno de los platos más emblemáticos de Galicia: el pulpo á feira, con una estupenda relación calidad-precio. También es muy popular el bacalao a la plancha, los chipirones fritos y, como no, la sopa de pescado.

O Refugio ofrece raciones generosas y un menú del día a precio extraordinario: incluye primer y segundo plato, bebida, postre y café por tan solo 11 euros. Además, brinda la posibilidad de pedir comida para llevar o por encargo.

"Mucho más que recomendable. Restaurante con menú del día abundante y variado a un precio extraordinario. El local está descentralizado de las urbes más dinamizadas de la zona pero es mereciente el desvío", dice una de las más de 250 reseñas en Google.

A la que otra añade: "¿Buscas un lugar para comer el menú diario entre Cervo y Viveiro? El restaurante O Refugio puede ser una opción más que acertada. Los platos son razonablemente abundantes y la comida es casera. La relación calidad-precio es muy buena".

La fidelidad de sus clientes habla por sí sola, y es que los responsables de O Refugio están comprometidos con hacer una cocina tradicional con productos locales, ofreciendo un trato cercano y familiar. "Trato muy amable por parte de los camareros", dice Antonio Garrido en su reseña 5 estrellas.

O Refugio dispone de un amplio horario: abre de martes a domingo, de manera ininterrumpida, de 07:00 a 23:00 horas, por lo que permanece abierto prácticamente todo el día. El establecimiento se encuentra en el número 25 de la avenida de la Diputación, en Xove (Lugo).

Qué ver y hacer en Xove

Acantilados de Papel, en Xove (Lugo) Shutterstock

Aprovechando la pausa para comer en Xove, merece la pena visitar los Acantilados de Papel, singulares formaciones de roca granítica que tienen más de 6.000 años de historia y alcanzan una altura de 40 metros.

Aunque pertenece al municipio de O Vicedo, O Fuciño do Porco se ha convertido en uno de los rincones más turísticos del norte de Galicia. Su nombre se debe al increíble parecido que mostraba este rincón del mar con el morro de un cerdo.

La isla Coelleira también resulta de especial interés. Este tesoro natural a solo 500 metros de tierra firme dispone de multitud de leyendas y una espectacular historia: fue testigo del paso de los últimos caballeros templarios, quienes buscaron en sus costas un refugio tras la caída de su orden.