Ni sopa ni crema de verduras: el plato más saludable y delicioso para este otoño en Galicia

La llegada del frío solo puede significar una cosa: la temporada de platos de cuchara ha regresado. En este sentido, Galicia ofrece una amplia variedad de opciones, que van desde sopas reconfortantes hasta cremas de verduras con productos de la huerta.

El recetario gallego también incluye una selección de potajes de pescado, como el que propone Javier Freijeiro, de Pracer, que combina congrio seco con garbanzos. En este artículo te contamos cómo prepararlo para que quede delicioso.

Guiso de congrio seco con garbanzos, un plato delicioso para el otoño

El guiso de congrio seco con garbanzos es un auténtico manjar en otoño. El ingrediente principal es el congrio, una especie de pez anguiliforme cuya temporada de pesca comienza en septiembre y se extiende hasta el mes de diciembre. Su carne es blanca, y a menudo es descrito como intenso y dulce, con un marcado sabor a mar.

A continuación, te detallamos la lista completa de ingredientes para cocinar este guiso de congrio seco con garbanzos que propone Javier Freijeiro:

500 g de congrio seco

600 g de garbanzos

Medio pimiento verde

Medio pimiento rojo

1 cebolla blanca

2 dientes de ajo

10 g de pulpa de pimiento choricero

100 g de tomate triturado

1,5 l de caldo de pez

Brotes de espinaca

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Una vez que tengamos listos todos los ingredientes, estos son todos los pasos a seguir:

Desalar e hidratar el congrio, para lo que será preciso dejarlo dos días en agua, que se cambiará dos veces al día, o incluso tres, para que se deshidrate al máximo. Los garbanzos deberán estar a remojo en agua con sal las 12 horas previas a la preparación del plato Rehogar la cebolla, el ajo y los pimientos con dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra hasta que comiencen a dorarse. En ese momento, añadir el tomate y la pulpa del pimiento choricero y cocinar 5 minutos Escurrir los garbanzos y añadirlos al refrito para que se impregnen de él y dejar 5 minutos más antes de cubrirlos con el caldo de pez. Cocinar a fuego fuerte hasta que rompa a hervir, retirar la espuma que se pueda generar y bajar el calor al mínimo. Mantener a fuego bajo 40 minutos, añadiendo caldo frío cada 15 minutos para eliminar el hervor. Transcurrido este tiempo, incorporar el pez, que deberá estar cortado en dados de dos centímetros. Cocinar con el resto del guiso otros 20 minutos Rectificar la sal y presentar en cuncas o platos hondos. Decorar con brotes de espinaca

Perfil nutricional del plato

La receta con mayor tradición e historia: garbanzos con congrio

El congrio, también conocido como safrio, es una especie de pez anguiliforme de la familia Congridae, común en la parte este del océano Atlántico. Su carne es blanca, y aunque a veces se compara con la merluza, es más intensa en sabor.

El congrio posee un alto contenido de proteínas de gran valor biológico y además, aporta diferentes vitaminas y minerales. En este sentido, dentro de las vitaminas destacan la niacina, riboflavina, tiamina, vitaminas B6, B12, A, D y E. En cuanto a la presencia de minerales, el congrio es fuente de fósforo, potasio, zinc y selenio.

Para elaborar el guiso de congrio, también es necesario otro ingrediente fundamental: el garbanzo. Además de aportar sabor y textura, es rico en nutrientes como proteínas, minerales esenciales y fibra, lo que favorece el tránsito intestinal y ayuda a combatir el estreñimiento.